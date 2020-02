Foxconn wznowi produkcję iPhone'a w Zhengzhou

Czarny scenariusz Apple się nie potwierdził. Foxconn ponownie zacznie produkować iPhone'a

Tajwański, kontraktowy producent sprzętu elektronicznego Foxconn otrzymał zgodę na wznowienie pracy w swoim zakładzie produkcyjnym w północnochińskiej miejscowości Zhengzhou, który wcześniej został zamknięty ze względu na kryzys powstały po wybuchu epidemii koronawirusa na terenie Chin.

Źródło: macworld.co.uk

Informacje zostały przekazane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych agencji Reuters'a.

Nieokreślone źródło podaje, że prawie 16 tysięcy pracowników, co przekłada się na nieco mniej, niż 10 procent wszystkich pracowników firmy w Zhengzhou rozpoczęło ponowną pracę w zakładzie. Zarządzający firmą są na dobrej drodze do porozumienia z władzami Chin, które ma doprowadzić do wznowienia produkcji w każdej fabryce Foxconn zlokalizowanej na terenie Chin.

Wybuch koronawirusa i zamknięcie fabryk Foxconn są ogromnym problemem dla wielu producentów sprzętu elektronicznego. Tegoroczne wydarzenia z pewnością przyczynią się do powstania strategii, które w przyszłości pozwolą uniknąć przestojów w produkcji sprzętu elektronicznego.

Wznowienie produkcji jest świetną wiadomością dla Apple. Na zlecenie giganta z Cupertino Foxconn produkuje między innymi najnowsze modele iPhone'a, które sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Już niedługo globalny łańcuch dostaw Apple powinien powoli zacząć wracać do normy. Po fabryce w Zhengzhou Foxconn ma zamiar ponownie uruchomić produkcje w swoich zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Kunshan oraz Shenzhen.

W oświadczeniu wydanym przez Foxconn firma twierdzi, że bezpieczeństwo pracowników jest dla niej kluczowe. Foxconn współpracuje z władzami w celu uzyskania pozwoleń na wznowienie produkcji w Chinach.

Pracownicy firmy Foxconn, którzy wznowili już pracę po dłuższym urlopie spowodowanym przedłużonymi świętami Nowego Roku stosują specjalne środku bezpieczeństwa. Praca odbywa się w maskach, a w fabrykach wprowadzono specyficzny system obiadowy z kontrolą temperatury.

Foxconn sam zajął się produkcją masek dla swoich pracowników w fabryce w Guangdong.

Źródło: gizmochina.com