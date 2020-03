Francuska policja używa dronów do egzekwowania kwarantanny

Francuzi wykorzystali małe quadrocoptery w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Coraz więcej krajów wprowadza blokady, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To nowa sytuacja, z którą nie mierzyliśmy się w przeszłości. Kraje takie, jak Włochy, Hiszpania czy Francja nakazały swoim obywatelom pozostanie w domach. Wyjście możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Podobne środki wprowadzane są stopniowo w kolejnych krajach.

Niestety policja nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia każdego z obywateli i skutecznego egzekwowania zakazów. W tym celu przychodzą nowe technologie. Francuscy policjanci z Niceii wykorzystali bezzałogowe statki powietrzne z wbudowanymi głośnikami, które informują obywateli o surowych zasadach zapobiegającym rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Do podobnych działań bezzałogowe statki powietrzne były już wykorzystywane w niektórych częściach China oraz Madrycie.

Agencja informacyjna AFP udostępniła filmik, na którym widać, jak małe quadrocoptery wykorzystywane są w celu przypominania obywatelom o zakazie wychodzenia z domów.

Część komunikatu głosowego brzmi:

Wszelki ruch poza domem jest zabroniony, chyba że ustalono inaczej

Proszę zachować bezpieczną odległość co najmniej jednego metra między każdą osobą

. Drony nawołują osoby, które nie stosują się do nowych zasad do powrotu do domu. W Nicei nadal wielu obywateli chodzi na plażę oraz spacery nadmorską promenadą. Z tego powodu komunikat przypomina również o konieczności zachowania bezpiecznej odległości:

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych znacząco ułatwia policji działania operacyjne przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka zarażenia się wirusem SARS-Cov-2.

W chwili obecnej bezzałogowe statki powietrzne wspierają policjantów w Nicei, ale niewykluczone, że wkrótce pojawią się również w innych miastach. Na podobne rozwiązanie nie mogą narazie liczyć amerykanie, ponieważ Departament Spraw Wewnętrznych uziemił flotę chińskich bezzałogowców

