Francuzi odkryli nowy wariant koronawirusa. Czym jest IHU?

Zmutowany szczep ma aż 46 mutacji, dzięki czemu jest bardziej odporny na szczepionki. Czy to konkurencja dla Omikrona?

Grupa naukowców z IHU Mediterranee Infection odkryła nowy szczep już 10 grudnia 2021 roku. Kilka przypadków zakażeń nowego wariantu zaobserwowano na obszarze Marsylii.

Wariant IHU posiada aż 46 mutacji, w tym mutację E484K, która została po raz pierwszy zarejestrowana w wariancie Beta, jest także bardziej odporny na szczepionki. Pod względem zakażeń nie wykazał jednak żadnych oznak przewagi nad Omikronem.

Zobacz również:

Wariant prawdopodobnie pochodzi z Kamerunu, na co wskazuje 12 chorych związanych z podróżą do tego miejsca. To kolejny przypadek ukazujący nieprzewidywalność wirusa i możliwości rozpowszechniania go w trakcie wyjazdów.

Eksperci twierdzą, że nowy wariant wirusa COVID-19 wykryty we Francji nie jest jednak powodem do poważnych zmartwień. Szczep nie wywołał jeszcze takiego chaosu jak Omikron, co wzmacnia nadzieje, że może się uspokoić.

Dr Thomas Peacock, wirusolog z Imperial College London dodaje:

Wirus ten miał przyzwoitą szansę wywołania kłopotów, ale póki co jeszcze się nie zmaterializowały.

Wariant na razie nie został formalnie zauważony w innych krajach lub oznaczony jako wariant badany przez Światową Organizację Zdrowia.

Zobacz także: Oszałamiające zdjęcia Marsa z chińskiej sondy Tianwen

Źródło: newtelegraphng.com, dailymail.co.uk.