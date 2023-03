Fresh Okazje - świetne promocje na elektronikę w popularnej sieci

Idzie wiosna, a to dobry czas na to, aby kupić nowy sprzęt. Mamy dla Ciebie świetne okazje!

Spis treści

Fresh Okazje to najnowsza akcja promocyjna sieci Komputronik. Co istotne - potrwa przez cały marzec, a w jej trakcie możesz nabyć taniej setki produktów przeznaczonych do domu i biura. Na tym nie koniec interesujących informacji. Kolejne są takie, że wybrany sprzęt można kupić nawet na 50 rat z odroczeniem pierwszej płatności aż o 6 miesięcy oraz w ramach nowej usługi na rynku – Subskrypcji Sprzętu. Jest to wynajęcie sprzętu na 6 lub 12 miesięcy.

A co znajdziemy w ofertach? Wskazujemy kilka okazji, które wpadły nam w oko

realme 9 4G 8/128GB Meteor Black

Fot.: realme

Przekątna wyświetlacza: 6.4 cale

Pamięć Flash: 128 GB

System operacyjny: Android 12

Rozdzielczość: 1080 x 2400 piksele

Aparat fotograficzny z tyłu: 108 Mpix

Pamięć RAM: 8 GB

Kolor: czarny

Waga: 178 g

Cena w promocji: 1 199 zł. Kup tutaj!

Zobacz również:

Eufy RoboVac X8 Hybrid

Fot.: Komputronik

Rodzaj: robot mopujący, robot odkurzający

Moc ssania: 2000 Pa

Pojemność akumulatora: 5200 mAh

Max. czas pracy po naładowaniu: 180 min

Poziom hałasu: 60 dB

Cena w promocji: 1 599 zł. Kup tutaj!

Ezviz BC1C 4MP

Fot.: Komputronik

Rodzaj: naścienna

Przeznaczenie: zewnętrzna

Typ: bezprzewodowa

Interfejs: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Maks. rozdzielczość: 2560 x 1440 (2K)

Cena w promocji: 599 zł. Kup tutaj!

AOC AGON AG241QG

Fot.: AOC

Przekątna: 23.8 cali

Rozdzielczość nominalna: 2560 x 1440 piksele

Typ matrycy: TN

Format obrazu: 16:9

Głośniki: tak

Cena w promocji: 1 624,35 zł. Kup tutaj!

Infocus IN138HDST short throw

Fot.: infocus

Obsługa 3D: tak

Technologia: DLP

Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseli

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli

Jasność: 4000 ANSI lum.

Cena w promocji: 3 499 zł. Kup teraz!

Więcej okazji znajdziesz na tej stronie.