Friends: The Reunion - wszystko co musisz wiedzieć

Odcinek specjalny serialu "Przyjaciele" to coś, na co długo czekali fani. Już niedługo odbędzie się jego premiera, więc przypominamy wszystkie znane fakty dotyczące "Friends: The Reunion".

Spis treści

Przyjaciele to amerykański serial komediowy opowiadający o tytułowej grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku. Produkcja była emitowana w latach 1994-2004 przez stację telewizyjną NBC i do dzisiaj zyskała sobie ogromną popularność na całym świecie. Przez 10 lat emisji, tytuł "Friends" został wyróżniony aż sześcioma nagrodami Emmy, Złotym Globem oraz dwoma nagrodami Stowarzyszenia Aktorów Filmowych. W 2020 roku zdecydowano się na nagranie odcinka specjalnego "Friends: The Reunion", który miał być formą uczczenia mijających 25 lat od premiery pierwszego odcinka serialu.

Friends: The Reunion

Odcinek specjalny "Friends: The Reunion" jest ekranizacją spotkania aktorów 25 lat po premierze serialu. Produkcją zajęli się współtwórcy "Przyjaciół": Kevin S. Brightan, Marta Kauffman, David Crane oraz Ben Windston. Początkowo pomysł na nowy odcinek spotkał się z szeroką niechęcią i krytyką fanów. Mimo wszystko, ciekawość wygrała i dziś widzowie czekają z niecierpliwością na premierę, by dowiedzieć się co przez tyle lat działo się z aktorami odrywającymi role Rachel, Phoebe, Monici, Chandlera, Joeya i Rossa.

Póki co, HBO utrzymuje wszystkie szczegółowe informacje dotyczące specjalnego odcinka w ścisłej tajemnicy. Nie wszystko jednak ukryli, dzięki czemu wiemy mniej więcej czego możemy się spodziewać. Przede wszystkim wiadomo, że "Friends: The Reunion" obejmie formę rozmowy typu talk-show, w której będziemy mogli posłuchać aktorów oraz twórców pogrążonych we wspomnieniach z okresu kręcenia serialu. Ponadto według plotek, widzowie będą mogli zobaczyć rekwizyty, elementy scenografii, a także ujęcia zza kulis, które zaciekawią najbardziej zagorzałych fanów produkcji.

Kogo zobaczymy?

Z pewnych źródeł wiadomo, że w ramach odcinka specjalnego zobaczymy główną obsadę serialu, a mowa o: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisie Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) oraz Davidzie Schwimmerze (Ross Geller). Poza nimi pojawią się także goście specjalni, tacy jak: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Rees Witherspoon i Malala Yousafzai.

Gdzie obejrzeć?

"Friends: The Reunion" będzie można obejrzeć w ramach subskrypcji na HBO Max. W Polsce prawdopodobnie będzie to na HBO GO, ale nie ma jeszcze oficjalnej informacji. Ponadto to właśnie na tej platformie VOD w ogromnej bibliotece filmów i seriali znajdziemy wszystkie odcinki 10 sezonów, które z pewnością umilą czekanie na ten specjalny i wyjątkowy epizod.

Data premiery

Początkowo premiera odcinka specjalnego była zaplanowana w marcu 2021 roku, jednak ze względu na stan epidemiologiczny i na problemy związane z pandemią COVID-19, realizację materiału przesunięto na później. Już dziś wiemy, że debiut odbędzie się już 27 maja na platformie HBO Max.