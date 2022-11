Front przesuwa się na wschód, a na północy rozpoczyna się Ragnarok. Co nowego w listopadzie?

Listopad zapowiada się bardzo ciekawie pod względem premier gier. Na jakie nowości możemy liczyć?

Football Manager 2023

Premiera - 8 listopada

W listopadzie na rynku pojawi się kolejna pozycja przeznaczona dla fanów piłki nożnej. Tym razem możemy wcielić się w postać managera drużyny piłkarskiej. Gra rozwija mechaniki i pomysły dobrze znane z poprzedniej odsłony serii. Naszym zadaniem jest werbowanie piłkarzy, ustalanie im planów treningowych, ustalanie składu na poszczególne spotkania oraz budowanie taktyki zespołu. Świetna pozycja dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak drużyna piłki nożnej wygląda od środka.

God of War: Ragnarok

Premiera - 9 listopada

Ragnarok to kolejna odsłona kultowej serii God of War. Fabuła rozwija wątki znane z poprzedniej odsłony. Kratos wraz ze swoim synem przemierza światy wyjęte wprost z nordyckiej mitologii. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim opowieść oraz niezwykle satysfakcjonujący system walki.

Pentiment

Premiera - 15 listopada

Pentiment to gra przygodowa tworzona przez studio Obsidian Entertainment. Akcja została osadzona w XVI-wiecznych Niemczech. Wcielamy się w postać czeladnika, który pracuje w skryptorium. Nieoczekiwanie zostaje wplątany w trwającą od 25 lat serię morderstw. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim oprawa graficzna, która została stworzona na wzór średniowiecznymi drzeworytami.

Call of Duty Warzone 2

Premiera - 16 listopada

Wiele osób czeka na ten tytuł i uważa, że jest to zdecydowanie najważniejsza premiera listopada 2022. Warzone 2 tym razem przeniesie nas na wschodni front, a konkretnie na mapę Al-Mazrah. Twórcy zadbali o to, aby wprowadzić do rozgrywki sporą dawkę nowości. Sama produkcja będzie mocno powiązana z wydanym w październiku Call of Duty: Modern Warfare 2.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Premiera - 18 listopada

Kolejny Spider-Man i kolejna świetna gra trafia z konsol PlayStation na komputery osobiste. Tytułowy Miles Morales musi zastąpić Petera Parkera i zatroszczyć się o bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku. Twórcy zapewnią nowości dostępne jedynie na PC. Sama fabuła pozostanie bez zmian w stosunku do oryginału z PS5.

The Dark Pictures: The Devil in Me

Premiera - 18 listopada

Devil In Me to kolejna część serii The Dark Pictures Anthology. Tym razem jako ekipa telewizyjna, która chce nakręcić film dokumentalny, trafiamy do posiadłości pierwszego amerykańskiego seryjnego mordercy - Hermana Webstera Mudgetta, znanego także jako Dr. Henry Howard Holmes. Od naszych decyzji będzie zależało, czy uda się nam przeżyć w tym miejscu.

Evil West

Premiera - 22 listopada

Evil West to polska gra, której akcja została osadzona w alternatywnej rzeczywistości. Dziki Zachód został opanowany przez wampiry a my wcielamy się w jednego z członków organizacji, której zadaniem jest walka z potworami.