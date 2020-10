Frostpunk: The Board Game - polska produkcja przebojem Kickstartera

Frostpunk autorstwa 11 bit studios zainspirował do stworzenia gry planszowej, która właśnie podbija Kickstartera.

Frostpunk to ciekawa gra strategiczna od polskiego 11 bit studios. Produkcja okazała się na tyle intrygująca, że zainspirowała do powstania gry planszowej. Za adaptację odpowiada zespół Glass Cannon Unplugged, który przy pełnym wsparciu 11 bit studios przygotował Frostpunk: The Board Game.

Do zrealizowania projektu potrzebne było jednak wsparcie fanów i tak "planszówka" trafiła na platformę crowdfundingową Kickstarter. Twórcy poprosili o dofinansowanie kwotą wynoszącą niecałe 900 tysięcy złotych. Fani zareagowali na wezwanie błyskawicznie i niecałą godzinę po starcie zbiórki udało się projekt sfinansować.

To jednak nie koniec, Frostpunk: The Board Game tak spodobał się graczom, że obecnie zbiórka ma już na koncie ponad 2,85 miliona złotych, a do jej końca pozostało jeszcze 21 dni! Jednego możemy być pewni - planszowy Frostpunk nadchodzi, twórcy muszą teraz tylko odpowiednio zaplanować niespodziewaną nadwyżkę finansów.

Frostpunk: The Board Game zaoferuje nam rozgrywkę solo bądź w kooperacji (do 4 graczy). Gra będzie niezwykle wierna oryginałowi. Oznacza to, że do głównych zadań graczy należeć będzie odpowiednie zarządzanie miastem w skutej lodem, postapokaliptycznej przyszłości.

Niestety, twórcy nie ujawnili jeszcze daty debiutu gry planszowej Frostpunk. W oczekiwaniu na jej debiut, warto spróbować swoich sił w oryginale. Szczególnie, że obecnie można go dostać w bardzo atrakcyjnych cenach.

