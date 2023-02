Frytkownica beztłuszczowa – nareszcie kupiłam. Wybrałam jedną z tańszych i... czyżbym przepłaciła?

Długo zastanawiałam się nad zakupem frytkownicy beztłuszczowej. Airfryer zachęcał mnie funkcjonalnością, jednak wciąż nie byłam przekonana, czy jest to urządzenie dla mnie. Ostatecznie postanowiłam zaryzykować i... kupiłam!

Spis treści

Nad zakupem frytkownicy beztłuszczowej rozmyślałam już od dawna. To bardzo wszechstronne urządzenie kusiło mnie wizją zdrowych, smacznych posiłków. I... stało się. Pewnego dnia nareszcie podjęłam decyzję i kliknęłam "kup teraz", a dwa dni później wymarzony airfryer już stał na moim kuchennym blacie. Kupiłam model Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Czy jestem zadowolona z tego zakupu i czy frytownice beztłuszczowa naprawdę się u mnie sprawdziła? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Frytkownica beztłuszczowa – zalety

O zaletach frytkownicy beztłuszczowej można powiedzieć naprawdę wiele.

Najważniejszym z jej atutów jest oczywiście fakt, że urządzenie to pozwala przygotować posiłki zdrowe, niskotłuszczowe, a jednocześnie naprawdę smaczne . Czas frytownic smażących posiłki w głębokim tłuszczu mija, moim zdaniem, bezpowrotnie. Teraz w wielu kuchniach pojawiają się ich beztłuszczowe odpowiedniki. I nic dziwnego. To naprawdę doskonała alternatywa dla frytownic na olej.

Działanie frytkownic beztłuszczowych opiera się na użyciu bardzo gorącego powietrza, które w zasadzie nie smaży, a piecze potrawy. Technologia ta ma jeszcze jedną zaletę – wszystko, co wyjmiemy z urządzenia, jest niezwykle chrupiące. Oczywiście, możemy w tym sprzęcie zastosować odrobinkę oleju. Wówczas w gorącym powietrzu znajdą się jego drobinki, które będą krążyć we wnętrzu frytkownicy.

Tym, co z pewnością zasługuje na uznanie i powinno być jednym z podstawowych kryteriów podczas zakupu takiego sprzętu, są oczywiście różne tryby i funkcje – zobacz przykładowo funkcje modelu TEFAL FW201815. W kupionym przeze mnie modelu jest kilka trybów, a także możliwość zaprogramowania pracy airfryera według własnych potrzeb. Dodatkowo, za każdym razem frytkownica pyta nas, czy została zapełniona maksymalnie, czy tylko do połowy. Ponadto, podczas przyrządzania posiłku komunikuje konieczność potrząśnięcia zawartością, by nic nie przywarło.

Konstrukcja frytkownicy sprawia, że może ona stać pomiędzy górnymi i dolnymi szafkami, a naokoło niej – jeśli jest taka potrzeba – można umieścić inne urządzenia lub niezbędne przedmioty. Pojemnik na przyrządzane jedzenie wysuwa się bowiem do przodu. Przy tym warto jednak być ostrożnym, gdyż spód może być bardzo gorący – warto zawczasu przygotować sobie specjalną podkładkę lub matę izolującą i to właśnie na nią odstawić wysuniętą misę. Dotyczy to szczególnie tańszych modeli, gdyż te droższe często wyposażane są w specjalne szyny, podobne do prowadnic spotykanych w piekarnikach.

Co ciekawe, frytkownica beztłuszczowa może zastąpić nam również piekarnik – wśród dostępnych funkcji jest bowiem przyrządzanie różnego rodzaju wypieków.

Nie można też ignorować faktu, że minimalne zużycie oleju wiąże się z całkiem sporą oszczędnością. Nikt nie zaprzeczy, że w ostatnim czasie ceny oleju poszybowały w górę. W tradycyjnej frytkownicy zużywa się go całkiem sporo, a do tego na końcu otrzymujemy problematyczny odpad. Airfryer to proste rozwiązanie tego problemu.

Frytkownica beztłuszczowa – wady

Niestety, tak dobry produkt również nie jest wolny od wad.

W oparciu o moje własne doświadczenia, wśród wad frytkownicy tłuszczowej na pierwszym miejscu postawiłabym z pewnością jej pojemność. Warto wiedzieć, że – w zależności od modelu – misy pomieszczą różną ilość pożywienia. Jeśli mamy większą rodzinę, koniecznie kupmy któryś z modeli XXL, np. Philips Ovi Smart XXL HD9867/90. Model, który wybrałam ja, jest stanowczo zbyt mały, by przyrządzić obiad dla 3-osobowej rodziny. Gdybym wybierała airfryer ponownie, z pewnością rozważyłabym zakup modelu Ninja AF300EU. Spora pojemność i dwie osobne szufladki mogą naprawdę nieźle sprawdzić się w rodzinnej kuchni.

Niestety, niektóre (np. panierowane) produkty mają tendencję do przywierania do rusztu znajdującego się we frytkownicy beztłuszczowej. Być może jest to wina zbyt małej ilości oleju i rozwiązaniem byłoby naniesienie odrobiny tłuszczu na powierzchnię rusztu lub bezpośrednio na potrawę. Póki co próbowałam częściej poruszać zawartością airfryera podczas smażenia, niestety – jak dotąd bez spektakularnych efektów.

Co można przyrządzić we frytkownicy beztłuszczowej?

Frytkownica beztłuszczowa to naprawdę funkcjonalne urządzenie. Przygotujemy w niej wiele różnorodnych potraw.

Frytki – najbardziej oczywiste danie, które przyrządzone we frytkownicy beztłuszczowej będzie bardzo smaczne, a jednocześnie o wiele zdrowsze niż w głębokim oleju.

– najbardziej oczywiste danie, które przyrządzone we frytkownicy beztłuszczowej będzie bardzo smaczne, a jednocześnie o wiele zdrowsze niż w głębokim oleju. Mięso – jeśli lubisz np. kurczaka z chrupiącą skórką, airfryer spełni twoje oczekiwania. W tym urządzeniu przygotujesz różne mięsa bez konieczności użycia dodatkowego tłuszczu.

– jeśli lubisz np. kurczaka z chrupiącą skórką, airfryer spełni twoje oczekiwania. W tym urządzeniu przygotujesz różne mięsa bez konieczności użycia dodatkowego tłuszczu. Ryby – w panierce lub bez, wedle upodobań.

– w panierce lub bez, wedle upodobań. Warzywa – będą miękkie, lekko przypieczone. Do grillowania w airfryerze nadają się np. bataty, papryka, pomidory, marchew, pietruszka i wiele innych – ogranicza cię tylko wyobraźnia.

– będą miękkie, lekko przypieczone. Do grillowania w airfryerze nadają się np. bataty, papryka, pomidory, marchew, pietruszka i wiele innych – ogranicza cię tylko wyobraźnia. Owoce – suszone owoce to słodka, a jednocześnie zdrowa przekąska. Airfryer wysuszy dla ciebie np. plasterki jabłka.

– suszone owoce to słodka, a jednocześnie zdrowa przekąska. Airfryer wysuszy dla ciebie np. plasterki jabłka. Pizza i inne słone wypieki – przygotowane w airfryerze będą szybko gotowe, a jednocześnie smaczne. Proces przygotowania takiego posiłku nie różni się od sposobu tradycyjnego, w piekarniku.

– przygotowane w airfryerze będą szybko gotowe, a jednocześnie smaczne. Proces przygotowania takiego posiłku nie różni się od sposobu tradycyjnego, w piekarniku. Placki ziemniaczane – tak! To danie również przyrządzisz w airfryerze, a dzięki niewielkiej ilości tłuszczu będzie to zdrowa alternatywa dla tradycyjnej odsłony tego dania.

– tak! To danie również przyrządzisz w airfryerze, a dzięki niewielkiej ilości tłuszczu będzie to zdrowa alternatywa dla tradycyjnej odsłony tego dania. Chleb – o dziwo, frytkownice beztłuszczowe doskonale radzą sobie z wypiekaniem chleba. Ważne jednak, by wybrany w tym celu model był wyposażony w specjalny program.

– o dziwo, frytkownice beztłuszczowe doskonale radzą sobie z wypiekaniem chleba. Ważne jednak, by wybrany w tym celu model był wyposażony w specjalny program. Ciasta i inne słodkie wypieki – nic nie stoi na przeszkodzie, by we frytkownicy beztłuszczowej przyrządzić pyszne ciasta, muffiny, babeczki czy bułeczki. Jedynym ograniczeniem będzie pojemność misy urządzenia. Skorzystanie z tej funkcji wymaga użycia naczynia lub akcesorium, które przystosowane jest do piekarników.

Fot. Pexels/Valeria Boltneva

Frytkownica Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L – opinia

Model, który kupiłam ja, to właśnie frytkownica Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Już na wstępie muszę pokreślić, że pojemność na poziomie 3,5l jest absolutnie niewystarczająca dla 3-osobowej rodziny. Oczywiście, jeśli chcemy w niej przyrządzić np. grillowane warzywa czy frytki – jest w sam raz. Jednak jeśli marzą nam się domowe nuggetsy i pieczone ćwiartki ziemniaków gotowe w tym samym czasie – miejsca w misie niestety stanowczo brakuje. O grillowanych warzywach możemy już wtedy zapomnieć lub uruchomić dodatkowo patelnię bądź piekarnik. To wymaga już jednak większego zaangażowania, a przecież pierwotny zamysł był taki, że będziemy mogli przygotować sobie w airfryerze pełen obiad.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Mimo że niewłaściwie oceniliśmy pojemność misy, sama frytkownica jest jak najbardziej godna polecenia. Potrawy przyrządzane przy jej użyciu są przepyszne, pachnące i chrupiące. Frytki, w miarę stygnięcia, nie stają się szybko ”gumowe” (w przeciwieństwie do tych przyrządzanych w piekarniku). Frytkownica ma sporo różnych programów, jak frytki, skrzydełka z kurczaka, ryby, stek, krewetki, warzywa, ciasto i suszone owoce. Oprócz tego dostępne są również ustawienia własne: możemy wybrać temperaturę z zakresu 40-200 stopni Celsjusza, a także czas od 1 minuty do 1 godziny. Co więcej, frytkownica daje też możliwość zaplanowania pracy z wyprzedzeniem (timer ma aż 24-godzinny zakres), by np. ciepły obiad czekał na nasz powrót z pracy.

Frytkownica marki Xiaomi została też wyposażona w funkcję Wi-Fi. Jednak przyznaję, że jak dotąd obsługa przy pomocy smartfona nie była mi potrzebna. Komunikaty dźwiękowe, które zaprogramowano w airfryerze, były w zupełności wystarczające. Jednak na plus jest to, że nie potrzebowałam tu kolejnej aplikacji – frytkownicę połączyłam z dokładnie tym samym programem, z którym jest już połączony mój odkurzacz automatyczny. Tym, co zachęca do regularnego zaglądania do aplikacji, są zgromadzone w niej przepisy. Jeśli pomysłu na obiad brak, w aplikacji na pewno uda się znaleźć coś odpowiedniego – pizza, cebulowe krążki, chrupiące tofu, a może klasycznie – kotlet schabowy? Na deser Xiaomi proponuje natomiast m.in. sernik lub ciasto czekoladowe. Warto wspomnieć też, że frytkownica co prawda nie ma zaprogramowanego trybu służącego do przygotowywania jogurtu, jednak wśród przepisów w aplikacji znajdziemy dokładne wytyczne, które poprowadzą nas przez cały ten proces krok po kroku.

Z minusów, o których warto wiedzieć – na pewno brakuje mi tu jakichś prowadnic, na których opierałaby się wysunięta misa. Jednak uznajmy, że przy tej cenie urządzenia taka wada jest do przełknięcia.

Frytkownica beztłuszczowa – czy warto?

Airfryer to doskonała propozycja dla osób, które chcą odżywiać się zdrowo, ograniczyć spożycie tłuszczu, a jednocześnie zależy im na smaku i pełni wartości odżywczych. Oczywiście, jest to kolejny sprzęt AGD, który musimy zmieścić na kuchennym blacie (frytkownicy beztłuszczowej raczej nie schowamy w szafce). Warto jednak pamiętać o funkcjonalności i wszechstronności tego sprzętu oraz o tym, że pod wieloma względami może on zastąpić nam pełnowymiarowy piekarnik. Pamiętaj jednak, by dobrze przemyśleć pojemność urządzenia jeszcze zanim zdecydujesz się na zakup wybranego modelu.