Fubar – kiedy premiera w serwisie Netflix? Nadchodzi serial z Arnoldem Schwarzeneggerem!

Stęskniliście się za Arniem i jego nadludzkimi, ekranowymi wyczynami? Jeśli tak, mamy dla Was dobrą wiadomość: już wkrótce Schwarzenegger pojawi się na Netfliksie i to w dodatku w serialu! Przekonajcie się, o czym opowiada "Fubar" i kiedy odbędzie się jego premiera.

Fubar – najważniejsze informacje

Tytuł: Fubar

Fubar Twórcy: Nick Santora

Nick Santora Gatunek: akcja, komedia szpiegowska

akcja, komedia szpiegowska Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

Fubar to nowy serial stworzony przez platformę Netflix, w którym główną rolę gra Arnold Schwarzenegger. Aktor wciela się w postać Luke'a Brunnera, byłego agenta CIA, który właśnie wybiera się na zasłużoną emeryturę. W ostatniej chwili otrzymuje jednak wiadomość o zaginięciu jednej z tajnych agentek i postanawia wyruszyć z misją ratunkową. Jak się okazuje, ową agentką jest córka Brunnera, Emma, która w sekrecie przed wszystkimi realizowała niebezpieczne misje dla CIA.

Gdy tajemnica wychodzi na jaw, ojciec i córka muszą poznać się na nowo, odbudować swoją relację i wspólnymi siłami muszą powstrzymać hordy wrogów.

Oficjalny opis serialu:

Odkrycie rodzinnej tajemnicy skłania agenta CIA będącego o krok od emerytury do powrotu w teren w celu wykonania ostatniego zadania. Ten komediowy serial akcji opowiada o uniwersalnych relacjach rodzinnych na tle międzynarodowych rozgrywek szpiegowskich.

Data premiery

Premiera serialu Fubar została zaplanowana na 25 maja 2023 roku. Serial składa się z 8. odcinków i wszystkie tego samego dnia trafią do serwisu Netflix.

Obsada

W serialu występują:

Arnold Schwarzenegger – Luke Brunner

– Luke Brunner Monica Barbaro – Emma Brunner

– Emma Brunner Aparna Brielle – Tina

– Tina Jay Baruchel – Carter

– Carter Milan Carter – Barry

– Barry Andy Buckle y – Donnie

y – Donnie Barbara Eve Harris – Dot

– Dot Fortune Feimster – Ruth (Roo)

– Ruth (Roo) Travis Van Winkle – Aldon

– Aldon Gabriel Luna – Boro

– Boro Fabiana Udenio – Tally Brunner

Zwiastun

A tak pierwszy serial z Arnoldem Schwarzeneggerem prezentuje się na zwiastunach:

Teaser

Trailer

Fubar – co oznacza tytuł serialu?

Fubar, a właściwie FUBAR, to dość enigmatyczny tytuł. Co się za nim kryje? Otóż jest to skrót od funkcjonującego w języku angielskim niecenzuralnego zwrotu Fucked up Beyond All Recognition – w luźnym tłumaczeniu: do reszty przej*bane. Powiedzonko po raz pierwszy pojawiło się w czasie II wojny światowej – według jednej z teorii, amerykańscy żołnierze ukuli je na bazie niemieckiego słowa furchtbar, czyli straszny, cholerny, okropny.

Niwykluczone, że to właśnie "militarne" pochodzenie zwrotu zainspirowało twórców serialu – w końcu Luke i Emma to agencji CIA, którzy mają do zrealizowania chaotyczną i niebezpieczną misję. Miejmy nadzieję, że cały serial nie będzie jednak FUBAR, a Arnold Schwarzenegger i reszta obsady staną na wysokości zadania.

