Funkcja Samsunga zadebiutuje w kolejnych 13 krajach! Na liście wciąż brakuje Polski

Marka zapewnia, że Samsung Wallet będzie dostępny dla większej ilości użytkowników.

Producent zapowiedział, że już wkrótce uruchomi funkcję Samsung Wallet w kolejnych 13 krajach. Jak dotąd opcja była dostępna w Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Korei Płd., Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Do końca tego roku na tej liście pojawią się także:

Bahrajn,

Dania,

Finlandia,

Kazachstan ,

Kuwejt,

Norwegia,

Oman,

Katar,

Południowa Afryka,

Szwecja,

Szwajcaria,

Wietnam,

Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Niestety, na długiej liście w sumie 21 państw nadal brakuje Polski. Jest to nieco zaskakująca decyzję, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nasz kraj był jednym z pierwszych, w których udostępniona została beta nakładki One UI 5.0 na smartfony z serii Galaxy S22.

Samsung Wallet pozwala na przechowywanie kart kredytowych, debetowych oraz lojalnościowych w jednym miejscu. Funkcje pozwala nawet na dodanie dowodu osobistego, prawa jazdy oraz portfela kryptowalut. Koreański producent musi więc zapewnić użytkownikom solidne zabezpieczenia, by wzbudzić w nich dostatecznie duże zaufanie co do bezpieczeństwa ich wrażliwych danych. Dostęp do funkcji na smartfonie chroniony może być, między innymi, przez odcisk palca.

