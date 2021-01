Funkcje, których brakuje na PlayStation 5, a ma je Xbox Series X

Konsola firmy Sony cieszy się niemałą popularnością na świecie, mimo to urządzenie Microsoftu posiada kilka funkcji, których brak mocno daje się we znaki podczas grania na PS5.

Spis treści

Od premier konsol PlayStation 5 i Xbox Series X minęło już wystarczająco dużo czasu, by przyjrzeć się dokładnie obu urządzeniom. Nie da się nie zauważyć, że przewagę sprzedażową w Polsce i na świecie ma produkt firmy Sony. Mimo wszystko nie jest to sprzęt idealny i brakuje mu niektórych przydatnych funkcji, które wprowadził konkurent w postaci firmy Microsoft. Czego brakuje nam w PS5,a ma je XSX?

Smart Delivery

Smart Delivery to funkcja dostępna na konsolach Xbox, która zapewnia najlepszą wersję gry zależnie od sprzętu, z którego korzystamy. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że tytuły w ramach tej opcji kupujemy tylko raz. Bez względu na sprzęt na jakim będziemy chcieli je odpalić to konsola dostosuje ustawienia w taki sposób, żeby użytkownik dostał najlepszy wariant danej produkcji. W praktyce działa to tak, że kiedy kupiliśmy grę na Xbox One i jest ona wspierana przez Smart Delivery to bez żadnych dodatkowych opłat odpalimy ten tytuł na Xboxie Series X. Ponadto nie będą pobierane dodatkowe GB niepotrzebnych danych przeznaczonych do optymalizacji tytułu na innych generacjach konsol. W przypadku urządzenia Sony sprawa optymalizacji gier nie ma się tak dobrze. PlayStation często ma problem z rozróżnieniem oprogramowania ostatnich generacji konsol, a w niektórych przypadkach automatycznie przełącza na wersję PS4. Potrafi być to uciążliwe dla użytkowników, więc tym bardziej warto wyróżnić funkcję Smart Delivery zastosowaną w konsolach Xbox.

Xbox Game Pass

Usługa Xbox Game Pass to zdecydowanie jedna z największych zalet konsol firmy Microsoft. W jej ramach subskrybenci otrzymują dostęp do ponad setki wysokiej jakości gier takich jak Wiedźmin 3, Battlefront II, FIFA, Among Us, Minecraft, czy Battlefield V. Ponadto w ostatnim pojawiła się możliwość wykupienia Xbox Game Pass w wersji Ultimate, która pozwala na dostęp do katalogu gier na komputerze, konsoli i urządzeniach mobilnych oraz dodaje wszystkie korzyści EA Play. Warto zauważyć, że Microsoft niedawno wykupił firmę Zenimax Media (wraz z Bethesdą). Oznacza to, że prawdopodobnie w ramach usługi Xbox Game Pass zostaną udostępniane gry takie jak Fallout, Skyrim, Doom czy Elder Scrolls. Niestety, Sony nie jest w stanie pochwalić się aż tak rozszerzoną gamą tytułów dostępnych w ramach subskrypcji. Na PlayStation dostępna jest usługa PlayStation Plus, jednak w żadnym wypadku nie dorównuje ona stopniu zaawansowania Xbox Game Pass.

Quick Resume

Funkcja Quick Resume pozwala na zmianę gry z jednej na drugą w zaledwie kilka sekund. Ponadto po przełączeniu na inny tytuł rozpoczynamy rozgrywkę dokładnie w tym miejscu, w jakim przerwaliśmy ostatnim razem. Zmiana nie powoduje włączania ekranu ładowania. Podobna funkcja była już zawarta w Xbox One, jednak tam działała tylko dla jednej gry na raz. W przypadku konsol najnowszej generacji Quick Resume umożliwia podtrzymanie kilku tytułów w tle - nawet po wyłączeniu urządzenia. PlayStation nie posiada takiej przydatnej funkcji. Firma Sony oferuje opcję „Aktywne karty”, które wymagają zamknięcia ogrywanego tytułu, by uruchomić kolejny. Nie działa to w płynny sposób i powoduje przełączanie się między ekranami ładowania, co potrafi być wyjątkowo uciążliwe.

Obsługa padów starszej generacji

Firma Sony do każdej nowej generacji konsol wprowadza na rynek nowy kontroler, który jest kompatybilny tylko z konkretnym sprzętem. Oznacza to, że do każdego urządzenia konieczne jest kupno kilku padów, jeżeli chcemy grać w większą liczbę osób, co wymusza na każdym wydatek rzędu 300 zł za jeden kontroler. Przykładowo, pady DualShock 4 nie działają z tytułami stworzonymi na PlayStation 5 (ale działają z grami kompatybilnymi wstecznie). Inaczej jest w przypadku konsol firmy Microsoft. Nie ma znaczenia jakiej generacji będzie pad - jest możliwość podłączenia każdego kontrolera tej firmy do ich konsol. W takim wypadku gdy zakupimy najnowsze urządzenie Xbox Series X, to zapraszając znajomych na wspólną rozgrywkę można podłączyć kontrolery z Xboxa One, bo są kompatybilne z każdą grą. Dzięki takiemu rozwiązaniu gracz może nie tylko zaoszczędzić trochę gotówki, ale też pozwala mu na używanie swojego ulubionego pada, jeżeli najnowszy nie przypadł do gustu.

Obsługa VRR

Konsola Xbox Series X od początku pozwala na korzystanie z VRR (Variable Refresh Rate). Jest to technologia umożliwiająca dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania w taki sposób, by płynność oferowana przez grę była zsynchronizowana z wyświetlaczem. VRR ma za zadanie optymalizację liczby klatek na sekundę eliminując wszelkie przycięcia, czy rwanie obrazu wideo by osiągnąć idealną płynność. VRR jest jedną z najważniejszych nowości w standardzie HDMI 2.1 i szokiem był brak obsługi tej technologii przez PlayStation 5. Według informacji przekazanych przez firmę Sony, funkcja, której tak brakuje, ma zostać niedługo wprowadzona. Jednak mimo wszystko, nadal nie ma podanej żadnej konkretnej daty i fani nie wiedzą, kiedy faktycznie to się wydarzy.

Kompatybilność wsteczna

Konsolowe produkcje przeważnie są projektowane tylko na określone urządzenia, co jest problemem, kiedy pojawia się nowa generacja. Funkcja kompatybilności wstecznej jest sposobem rozwiązania problemów tego typu i aktualnie największy prym wiedzie tutaj Xbox. Firma Microsoft nie wymaga dodatkowych opłat i umożliwia granie na konsoli Xbox Series X w już posiadane tytuły z konsol takich jak Xbox, Xbox 360 oraz Xbox One bez większych problemów. PS5 również posiada tę funkcję, jednak nie działa ona tak dobrze i nie jest tak zaawansowana. Aktualnie na PlayStation 5 możliwe jest granie w gry z PlayStation 4, a w przypadku PlayStation 1, PlayStation2 lub PlayStation 3 trzeba mieć nadzieję, że gra została zremasterowana. Jeżeli nie jest, to po prostu nie da się jej włączyć na najnowszym urządzeniu firmy Sony.