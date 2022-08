Funkcjonalne roboty i urządzenia kuchenne. Przeglądamy ofertę sieci RTV Euro AGD

Zastanawiasz się, jak wyposażyć kuchnię, by było funkcjonalnie, a zarazem nowocześnie? Które sprzęty AGD muszą się znaleźć w kuchni i na co zwrócić uwagę, wybierając konkretne modele? Podpowiadamy!

Niezależnie od tego, czy szukasz funkcjonalnych sprzętów AGD ze względu na niewielki metraż swojej kuchni, czy po prostu wolisz sprytne i przemyślane rozwiązania, te urządzenia z pewnością ci się spodobają. Wybraliśmy najciekawsze multicookery, roboty kuchenne i opiekacze, które sprawdzą się w każdej nowoczesnej kuchni. Wszystkie przedstawione modele dostępne są w sklepie RTV Euro AGD.

Fot. Pexels/Kampus Production

O czym warto pamiętać, urządzając funkcjonalną kuchnię?

Wielofunkcyjne sprzęty, choć zwykle są droższe niż te podstawowe modele, potrafią o wiele więcej. Nie tylko zajmują mniej miejsca w szafkach i na blacie kuchennym, ale i znacznie ułatwiają przyrządzanie zdrowych, smacznych posiłków. Jak wybrać najlepsze wielofunkcyjne urządzenia?

Unikaj powtarzania funkcji. Jeśli kupujesz wielofunkcyjnego robota łączącego możliwość miksowania, ubijania, ugniatania, tarcia itd., nie potrzebujesz już np. robota planetarnego. A jeśli marzy ci się multicooker, który zamienia się też w wielofunkcyjną frytownicę, dodatkowa standardowa frytownica raczej nie będzie ci potrzebna. Zdecydowanie lepiej wydać więcej na urządzenie, które łączy w sobie wiele różnych funkcji niż kupić kilka tańszych, jednak mniej sprytnych sprzętów AGD.

Zwróć uwagę na gabaryty.

Kieruj się opiniami innych użytkowników.

Przyjrzyj się funkcjom dodatkowym. Możliwości takie, jak sterowanie przy pomocy aplikacji, interaktywny ekran bądź możliwość rozbudowania urządzenia o dodatkowe elementy, to drobiazgi. Jednak znacznie ułatwiają one proces przyrządzania potraw i sprawiają, że gotowanie to prawdziwa przyjemność.

Fot. Unsplash/Jeff Sheldon

Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

Tefal Cook4me Touch to bardzo wielofunkcyjny sprzęt. Urządzenie posiada aż 250 wgranych przepisów. Dodatkowo, aż 100 spośród nich nadaje się do przygotowania w czasie krótszym niż 10 minut.

W zależności od aktualnych potrzeb, ten funkcjonalny garnek może stać się również frytownicą beztłuszczową. Jednak jego wiodącą cechą jest oczywiście gotowanie pod ciśnieniem. Dzięki temu wiele potraw otrzymujemy znacznie szybciej, niż gotując je w sposób tradycyjny.

Garnek elektryczny posiada aż 12 programów automatycznych. Producent zadbał też o funkcję opóźnionego startu. Dodatkowo, ten sprzęt można obsługiwać również za pomocą aplikacji mobilnej. Dotykowy ekran ułatwia obsługę oraz pozwala na wyszukanie przepisu po posiadanych w lodówce składnikach.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem w cenie 2299 zł.

Bosch MUM58259

Przy pomocy Bosch MUM58259 możemy m.in. trzeć ziemniaki, mielić mięso, ubijać pianę, zagniatać ciasto, a także mieszać, miksować, rozdrabniać, trzeć na wiórki, wyciskać sok i kroić na plastry.

Oprócz tego, urządzenie można uzupełnić o dodatkowe przystawki: pakiet VeggieLove (znajdziemy w nim rozdrabniacz, trzy standardowe tarcze oraz dodatkowo tarczę do krojenia warzyw na sposób azjatycki i tarczę do tarcia ziemniaków), pakiet PastaPassion (służący do przygotowywania makaronu), TastyMoments (a w nim 2 rodzaje noży do cięcia i rozdrabniania twardych i miękkich produktów, blender do koktajli ToGo oraz 3 szklane pojemniki z pokrywkami ułatwiającymi przechowywanie), przystawkę do lodów, a nawet przystawkę Cube Cutter (służącą do krojenia w równą kostkę).

W zestawie są 3 końcówki, w tym: do zagniatania ciężkich ciast, do mieszania lekkich ciast i do ubijania, np. śmietany, białek i masy na biszkopt. Producent zadbał o funkcję EasyArm Lift, czyli unoszone wygodnie ramię. Wartym podkreślenia atutem tego sprzętu jest innowacyjny planetarny system mieszania w trzech kierunkach.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem w cenie 1099 zł zamiast 1199 zł.

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90 potrafi piec, smażyć oraz grillować gorącym powietrzem. Producent przekonuje, że przy jego pomocy przyrządzimy potrawę o 1,5 raza szybciej niż w piekarniku. Dodatkowo, dzięki technologii Rapid Air, która ma zapewniać 7-krotnie szybszy przepływ powietrza, zużycie oleju można ograniczyć o nawet 90%. A dzięki technologii Fat Removal z potraw ma zniknąć nawet 50% tłuszczów nasyconych.

Przy pomocy tego sprytnego urządzenia przygotujemy zarówno pieczone mięso, ryby czy warzywa, jak i muffiny i inne tego typu wypieki. Wiele przepisów znajdziemy w aplikacji NutriU – można tam przeglądać bazę receptur, dodawać komentarze, a nawet własne przepisy. Dzięki programom Smart Chef można przyrządzać potrawy według receptur prawdziwych szefów kuchni. Dodatkowo, urządzenie posiada funkcję Smart Sensing, dzięki której urządzenie monitoruje i dostosowuje czas i temperaturę przyrządzania popularnych potraw.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem w cenie 1399 zł.

Tefal Snack Collection SW852D12

Tefal Snack Collection SW852D12 to, wbrew pozorom, bardzo wielofunkcyjny opiekacz. Do wyboru użytkownika jest łącznie aż 16 różnych płytek wymiennych. Wśród nich są nie tylko płytki do gofrów czy typowych kanapek, ale i do bajgli, wafli, rurek z kremem, kanapek-muszelek, tostów francuskich, naleśników amerykańskich, pierożków, pączków amerykańskich, opiekania panini czy nawet do wypieku ciastek. To sprawia, że niepozorny i stosunkowo niewielkich rozmiarów opiekacz staje się niezwykle wszechstronnym sprzętem AGD.

Co więcej, każdy zestaw płytek wymiennych opakowano w schludną plastikową kasetkę, w której należy je przechowywać. Do każdego kompletu dołączono też książeczkę zawierającą 4 adekwatne receptury.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem w cenie 399 zł zamiast 429 zł.

KitchenAid Grenadine 5KSM95PSEGD

Tę markę znamy ze stylowego designu w klimacie retro. Robot KitchenAid Grenadine 5KSM95PSEGD wykonany jest z metalu – to wyróżnia go wśród innych, plastikowych sprzętów dostępnych na rynku. Producent zapewnia, że urządzenie pracuje cicho, a jednocześnie umożliwia perfekcyjne mieszanie i napowietrzanie. Wszystko dzięki wykorzystaniu 67-punktowego systemu planetarnego. To bardzo wszechstronny i nowoczesny mikser – w zestawie jest zarówno mieszadło służące do łatwego przygotowania kremów budyniowych czy ucieranych babek, jak i hak do wyrabiania ciasta, a także specjalna rózga, pozwalająca na szybkie ubicie piany z białek czy śmietany.

Wraz z mikserem otrzymujemy dzieżę roboczą o pojemności 4,3 l, która została wykonana ze stali nierdzewnej – co ważne, nadaje się ona do mycia w zmywarce. Misę uzupełniono o specjalną pokrywę, zapobiegającą wychlapywaniu zawartości.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem w cenie 1990 zł zamiast 2590 zł.

Xiaomi MiSmart Air Fryer 3,5 l

Xiaomi MiSmart Air Fryer to idealna propozycja dla osób chcących przyrządzać zdrowe, a jednocześnie smaczne i urozmaicone posiłki. Ta beztłuszczową frytownica wykorzystuje system cyrkulacji powietrza 360 st., dzięki czemu w krótkim czasie otrzymujemy chrupiące potrawy z minimalną ilością tłuszczu. Do wyboru są różne poziomy temperatury – od 40 do 200 st. C. Tym samym urządzenie jest bardzo uniwersalne i może służyć do przygotowywania różnych rodzajów potraw.

Producent zapewnia, że dzięki mocy 1500 W urządzenie nagrzewa się bardzo szybko i równomiernie. Co ciekawe, może działać nawet przez 24 godziny bez przerwy przy niskich ustawieniach temperatury. Przyda się więc, gdy zechcemy przyrządzić własnoręcznie jogurt albo ususzyć jabłka czy grzyby. Co więcej, frytownicę można zaprogramować nawet na 24 godziny przed rozpoczęciem pracy. Dodatkowym ułatwieniem jest specjalna aplikacja, w której znajduje się ponad 100 gotowych przepisów.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem w cenie 369 zł.