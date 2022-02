Futurama - kultowy serial powraca! Czeka na nas 20 nowych odcinków

Pamiętacie Futuramę? Jeśli tak, to mamy dla was znakomite wieści - Fry, Leela oraz Bender, powrócą w nowych odcinkach.

Futurama to kultowy już serial animowany dla dorosłych, stworzony przez Matta Groeninga, autora serialu Simpsonowie. Przy pracach nad Futuramą wspierał go David X. Cohen. Jak się właśnie dowiedzieliśmy obaj panowanie będą zaangażowani w produkcję nowego sezonu na zlecenie platformy Hulu.

To prawdziwy zaszczyt ogłosić triumfalny powrót Futuramy - Matt Groening.

To jednak nie koniec dobrych wieści, potwierdzono już również, że oryginalna obsada serialu również powróci. Oznacz to, że Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr i David Herman po raz kolejny udzielą głosu przebojowym bohaterom serialu. Niestety, wciąć nie wiadomo czy do zespołu dołączy John DiMaggio, czyli aktor, który zachwycał w roli wyjątkowego robota - Bendera. Jeśli nie uda się go namówić do powrotu, to grana przez niego postać otrzyma nowego aktora głosowego.

Kiedy pojawiła się możliwość dostarczenia fanom i widzom nowych odcinków Futuramy, nie mogliśmy się doczekać, aby się tym zająć. Ten kultowy serial pomógł przetrzeć szlak dla sukcesu animacji dla dorosłych od czasu jego początkowej premiery i nie możemy się doczekać, kiedy Matt & David będą dalej torować drogę i ustanowią Hulu najlepszym miejscem dla fanów tego gatunku. - powiedział Craig Erwich, prezes Hulu Originals i ABC Entertainment.

Nowy sezon Futuramy liczyć będzie 20 odcinków. Produkcja serialu rozpocznie się jeszcze w lutym. Twórcy liczą na to, że do premiery Futuramy dojdzie już w przyszłym roku.

