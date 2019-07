G.SKILL prezentuje pamięci Trident Z Neo DDR4 dla AMD Ryzen 3000 & X570

G.SKILL International Enterprise Co. zaprezentowało na Tajwanie nową serię kart pamięci DDR4 - Trident Z Neo. Jest ona dedykowana procesorom AMD 3000 oraz płytom głównym AMD x570 i powinna sprawdzić się zwłaszcza przy wymagających grach oraz zadaniach.

Pamięci Trident Z Neo mają zoptymalizowaną wydajność pod kątem procesorów AMD Ryzen, a zwłaszcza najnowszego modelu - AMD Ryzen 3000 z płytą główną z serii AMD X570. Dzięki temu częstotliwość pracy pamięci DDR4-5774MHz pozwala jej na osiągnięcie największej jak dotąd szybkości pamięci na platformie AMD chłodzonej ciekłym azotem. Pamięci mają obudowy ze szczotkowanego aluminium i proszkowanego srebra, co w połączeniu z asymetryczną budową pozwala na lepsze rozpraszanie ciepła.

Pamięci Trident Z Neo wyposażone są w ośmiostrefowe podświetlenie RGB z pełną możliwości personalizacji i kontroli poprzez oprogramowanie Trident Z, które wspiera także pamięci Trident Z RGB i Trident Z Royal. Jest ono darmowe i można pobrać je ze strony producenta. Podświetleniem pamięci można również sterować dzięki oprogramowaniu firm trzecich, jak Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light czy ASRock Polychrome.

Pamięci Trident Z Neo będą dostępne z taktowaniem do 3600 MHz, wydajnym timingiem CL14-15-15-35 i w szerokich wariantach konfiguracyjnych - do 64GB (16GBx4). Jak pokazują to wyniki 5-godzinnego testu pod pełnym obciążeniem, pamięć Trident Z Neo 32GB (8GBx4) ma timing CL14-15-15-35 podczas używania na płycie głównej ASUS ROG Crosshair VIII Formula z chipsetem AMD X570 chipset i 6-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 3600.

Poniższa lista pokazuje pełną specyfikację pamięci Trident Z Neo

Pamięci Trident Z Neo series RGB DDR4 trafią do sprzedaży w bieżącym miesiącu. Nie podano cen za psozczególne zestawy.