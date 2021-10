G.Skill prezentuje pamięci DDR5 Trident Z5

G.Skill jako jedna z pierwszych marek na świecie, oficjalnie przedstawia najnowsze pamięci DDR5! Serię Trident Z5 RGB i Trident Z5, stworzono specjalnie z myślą o nowej platformie Intela.

Zaprojektowane z myślą o osiągnięciu najwyższej wydajności i wyposażone w ręcznie selekcjonowane układy, zestawy pamięci DDR5 z rodziny Trident Z5 będą zdolne pracować nawet z prędkością 6400 MHz. Ten topowy zestaw, to komplet dwóch 16 GB modułów DDR5, który może pochwalić się bardzo niskimi opóźnieniami CL36-36-36-76. Został on zbudowany w oparciu o układy Samsunga.

Marka G.SKILL Trident jest powszechnie znana i ceniona za podatność do przetaktowywania. Jak zapewnia producent - Trident Z5 nie będą wyjątkiem. Już samo wypuszczenie na premierę modułów zdolnych do pracy w trybie DDR5-6400 z opóźnieniami CL36 ma zapewnić ogromny wzrost w stosunku do podstawowej specyfikacji pamięci standardowo działającej z prędkością 4800 MHz.

Delikatnej zmianie względem starszych modeli uległ układ chłodzenia, którego stylistyka ma czerpać inspirację z budowy hiper-samochodów. Pamięci będą oferowane w dwóch wariantach kolorystycznych - matowym czarnym oraz srebrnym. Oczywiście G.Skill nie zrezygnował z podświetlenia RGB, te będzie dostępne dla obu kolorów radiatora. Sam pasek podświetlający w Trident'ach Z5 jest smuklejszy w stosunku do swoich poprzedników. Do sterowania podświetleniem możemy użyć oprogramowania G.SKILL Trident Z Lighting Control lub zsynchronizować całość z innymi komponentami za pomocą oprogramowania płyty głównej.

Ponadto moduły pamięci DDR5 G.Skill są wyposażone w wbudowany układ PMIC (zintegrowany obwód zarządzania energią). Umożliwia on lepszą kontrolę zasilania i bardziej niezawodne dostarczanie energii w celu poprawy integralności sygnału przy wysokich częstotliwościach, zapewniając najwyższy poziom stabilności systemu podczas grania czy naszej pracy.

Zestawy pamięci Trident Z5 i Trident Z5 RGB DDR5 będą dostępne u partnerów dystrybucyjnych G.Skill na całym świecie do listopada 2021 r. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca specyfikację pamięci dostępnych w chwili premiery dla rodziny Trident Z5.