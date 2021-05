GALAX wprowadza kolejne modele LHR - GeForce RTX 3060 Ti i RTX 3060

Na początku tygodnia Galax pokazał wersje LHR kart GeForce 3070 i 3080, a pod koniec dorzuca do tego 3060 i 3060 Ti.

W chwili obecnej cała seria karta GeForce 30 FG liczy sobie cztery modele. Wszystkie przeznaczone są dla graczy - mechanizm ograniczenia wydobywania kryptowalut (LHR) ma skutecznie zniechęcić "górników" do ich nabywania pod kątem wykopywania Ethereum. Prawdopodobnie wcześniej lub później do serii dołączą również modele 3090 oraz 3050 i 3050 Ti, ale to tylko spekulacja - jak na razie nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia od producenta, a niektóre źródła donoszą, że w najmocniejszej karcie - czyli 3090 - nie będzie możliwe zastosowanie LHR.

Co ciekawe, MSI prawdopodobnie także wypuści swoje wersje GeForce 30 z LHR, ale AMD nie planuje tego dodatku. W chwili obecnej szybkość kopania Ethereum przez karty Galax FG wynosi:

RTX 3080 LHR: 43 MH/s

RTX 3070 LHR: 25 MH/s

RTX 3060Ti LHR: 25 MH/s

TX 3060 LHR: 20 MH/s

Jest to ograniczenie o ok. 50% w stosunku do modeli nie mających LHR. Zapowiadana jest aktualizacja oprogramowania kart, która jeszcze bardziej spowolni wydobywanie kryptowalut, co ma dodać skuteczności w odstraszaniu górników. Niestety, Galax nie podał jeszcze cen swoich nowych kart.

