GDC 2020 z kolejnymi problemami - Microsoft, Epic Games i Unity odwołują prezentacje z powodu koronawirusa

Kolejni producenci rezygnują z udziału w tegorocznej edycji Game Developers Conference, powód niezmiennie ten sam - koronawirus.

Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że kolejne duże tegoroczne targi zostaną odwołane. W ostatnich tygodniach straciliśmy już MWC 2020, a zaledwie wczoraj dowiedzieliśmy się, że IEM 2020 w Katowicach odbędzie się bez udziału publiczności. Możliwe, że również organizatorzy Game Developers Conference będą zmuszeni do odwołania tegorocznej imprezy. Do grona nieobecnych dołączyli właśnie: Microsoft, Epic Games i Unity.

Już wcześniej przedstawiciele Sony, Facebooka, Electronic Arts oraz Kojima Productions poinformowali, że zabraknie ich podczas GDC 2020, teraz dołączyły do nich trzy kolejne firmy. Powód w każdym z tych przypadków jest taki sam - epidemia koronawirusa. Włodarze Microsoftu poinformowali, że ze względu na obecną trudną sytuację wywołaną działaniem wirusa, podczas GDC ograniczą się jedynie do streamów na żywo. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Unity i Epic Games, którzy odwołują wystąpienia wszystkich swoich pracowników, ale przygotują prezentację online.

Nieobecność tak wielu gości może spowodować, że ostatecznie GDC 2020 w ogóle się nie odbędzie. W razie pojawienia się kolejnych informacji, będziemy was informować na bieżąco.

źródło: gematsu.com