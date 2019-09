GOG.COM świętuje rocznice premier System Shock, Freespace 2 i innych kosmicznych klasyków podczas Interstellar Sale

W tym tygodniu na GOG.COM patrzy na rozgwieżdżone niebo z kosmicznymi klasykami, których rocznice premier właśnie obchodzimy. A jeśli mówimy o rocznicach i świętowaniu, musi być także prezent dla społeczności i mnóstwo okazji na gry bez DRM do 85% taniej.

Wejdź koniecznie na główną stronę GOG.COM i odbierz Freespace 2 za darmo przed 27 września, przed godziną 15:00. Odpal silniki kultowego myśliwca i weź udział w bitwie o ocalenie ludzkości w jednej z najlepszych symulacji kosmicznych, jakie kiedykolwiek stworzono.

Przenieśmy się do roku 1994, by odwiedzić kolejnych jubilatów, którzy obchodzą swoje 25. rocznice. Eksploruj, wzmacniaj i wydobywaj złoża na setkach planet w losowo generowanych wszechświatach Wing Commander: Armada (-75%). Pozostałe części serii teraz również są dostępne w niższej cenie. Jeśli lubisz poczuć czasem dreszcz emocji, wciel się w rolę hakera i wybierz się w kosmiczną podróż w poszukiwaniu informacji, by odblokować systemy bezpieczeństwa komputera zniewolonego przez maniakalną formę sztucznej inteligencji w System Shock: Enhanced Edition (-85%), która zawiera również oryginalną wersję gry z CD-ROM jako dodatkową zawartość.

Sprawdź koniecznie jeszcze więcej gier o tematyce kosmicznej, dostępnych w ramach Interstellar Sale, w tym: No Man's Sky (-50%), X4: Foundations (-25%), Stellaris (-75%), BATTLETECH (-66%), Surviving Mars (-66%), Star Trek: Judgment Rites (-66%), Dead Space (-75%), EVERSPACE (-80%) i inne.

Interstellar Sale na GOG.COM potrwa do 30 września, do godziny 15:00. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę wyprzedaży!