GOG GALAXY 2.0 rusza w wersji beta

GOG GALAXY 2.0 zyskała dzisiaj status otwartej bety. Dowiedz się, czy warto do niej dołączyć?

Celem GOG GALAXY 2.0 jest umożliwienie zgromadzenia gier i znajomych z różnych platform w jednym miejscu. jak wyjaśnia to Piotr Karwowski, Managing Director w GOG.

“Przez ostatnich kilka lat widzimy coraz większe rozproszenie naszych kolekcji gier i list znajomych, co jest najlepszym dowodem na to, że potrzebujemy jako gracze jednej aplikacji, która pozwoli nam połączyć nasze gry i znajomych w jednym miejscu. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości poznamy jeszcze więcej klientów i launcherów. Jesteśmy zdumieni i niezwykle wdzięczni za reakcję społeczności graczy oraz ich bezpośrednie zaangażowanie w naszą inicjatywę, dzięki czemu możemy teraz wszyscy korzystać z integracji z 20 platformami, które pozwalają wszystkim użytkownikom na połączenie list gier i znajomych w GOG GALAXY 2.0”.

A jak wygląda to w praktyce, można zobaczyć na poniższy materiale wideo:

Betę otwartą poprzedziła zamknięta, kilkukrotnie aktualizowana na podstawie uwag samych graczy. Znacznie ulepszono także mechanizmy wyszukiwania. Beta otwarta to również możliwość, aby każdy z graczy wypowiedział się na temat tego, co chce zmienić. Aby dołączyć do grona beta-testerów, wystarczy przejść na stronę GOG Galaxy i pobrać klienta.