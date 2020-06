GOG daje trzy gry za darmo i ogłasza wielkie zniżki na Uniwersum Wiedźmina

Na początku kwarantanny wywołanej przez Covid-19 GOG dał nam 27 darmowych tytułów. Teraz dorzuca do tego 3 kolejne.

Strategiczny War Wind (1996), gra akcji Ascendant (2014) oraz przygodowa Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure to trzy produkcje, dostępne od dzisiaj za darmo na platformie GOG. Jest to kontynuacja akcji "Zostań w domu i po prostu graj", rozpoczętej 19 marca. Przy okazji pojawiły się bardzo duże zniżki na gry z uniwersum Wiedźmina - pięć pełnych gier to wydatek zaledwie 88 złotych!

Udostępnione za darmo gry nie zmienią swojego statusu i przez cały czas istnienia platformy będą darmowe. Jeśli zaś chodzi o Wiedźmina - cóż, promocja prędzej czy później się zakończy, warto więc skorzystać z niej, póki trwa.