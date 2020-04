GOG daje za darmo grę i zaczyna polski weekend

"Survivalowa gra symulacyjna, której akcja toczy się w futurystycznym retro świecie science-fiction" - brzmi ciekawie? Pozycja ta nazywa się Symmetry i jest dostępna przez 48h na platformie GOG. Ale na tym nie koniec atrakcji.

Symmetry ukazało się 20 lutego 2018 roku i dostępne jest dla systemów od Windows 7 wzwyż. Za tę survivalową grę symulacyjną odpowiada polskie studio Sleepless Clinic i otwiera ona weekend polskich produkcji na platformie GOG. Powracają w nim takie tytuły, jak Kajko i Kokosz, Polanie, czy Zagadki Lwa Leona. Wszystkie te produkcje mają już status klasyków, a wiele osób grało w nie jeszcze na komputerach marki Amiga (z tym że w "Kajka i Kokosza " niezbyt długo - bug w grze uniemożliwiał przejście jednej z kilku pierwszych plansz i przeszło to do legendy). Oczywiście wszystkie wymienione produkcje zostały przystosowane do nowoczesnego sprzętu, nie mają również DRM.

Warto nabyć w trakcie promocji grę Polanie II (angielska nazwa: KnightShift), ponieważ w zestawie znajduje się również pierwsza część gry. Przy okazji weekendu z polskimi grami GOG udostępnia kolekcje krajowych studiów, które otrzymały nominacje do Paszportów "Polityki" - są to CD PROJEKT RED, 11 bit studios, SUPERHOT Team, Bloober Team, Acid Wizard Studio, The Farm 51, Juggler Games, Polyslash i Walkabout Games. Równocześnie prowadzona jest przedsprzedaż książki Marcina Kosmana "222 polskie gry, które warto znać".

Wszystkie oferty i promocje znajdziesz na stronie głównej GOG.