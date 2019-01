GOG - wyprzedaż pełna szczerej grozy

GOG rozpoczyna wyprzedaż gier w klimacie horrorów. Do 2 lutego można nabyć wiele tytułów taniej o nawet 85%!

Wyobraź sobie, że musisz przeżyć w złowrogim lesie, w którym mech porasta pnie ze wszystkich stron, a niepewni sojusznicy mogą w każdej chwili obrócić się przeciwko tobie... Albo zmierzyć się z krwiożerczymi hordami zombie lub przeprowadzić na własną rękę mroczne śledztwo w sprawie pełnej zakazanych eksperymentów i rytualnych mordów w szpitalu psychiatrycznym. A może bardziej odpowiadają ci wiktoriańskie klimaty i poznawanie ponurej historii nawiedzonego domu? Wszystkie te przeżycia znajdziesz w grach dostępnych na GOG.COM z rabatami do 85%na wyprzedaży pełnej szczerej grozy, która potrwa do 2 lutego 2019 do godziny 23:59.

W promocji znajdziecie takie głośno tytuły, jak Amnesia, Knock-Knock, Outlast czy Vampire: The Masquerade. Najtańsze pozycje to mniej niż 5 zł, a do 10 złotych można znaleźć takie perełki, jak trylogia Penumbra. Pełen wybór to ponad 30 tytułów - w tym wiele takich, które naprawdę warto poznać i zagrać choćby raz w życiu. Zwraca uwagę duży rozstrzał w latach produkcji - najstarszy tytuł, Gabriel Knight: Sins of the Fathers, został wydany w... 1993 roku. Najnowsze pozycje to lata 2017-2018, jak Darkwood czy Remothered: Tormented Fathers.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę GOG z promocjami!