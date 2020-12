GOODRAM prezentuje nową serię dysków SSD IRDM M.2

Na rynku debiutuje nowa seria dysków SSD IRDM w formacie M.2 od marki GOODRAM. Czy będzie lepsza od SATA?

GOODRAM to marka solidnych pamięci komputerowych i pamięci flash, która od lat może pochwalić się wiernym gronem użytkowników. Portfolio SSD IRDM polskiej marki właśnie wzbogaciło się o format M.2, który cechuje się lepszymi wynikami niż rozwiązania popularnego SATA. Dyski z serii sprawdzą się nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale również w laptopach, w których znajduje się łącze M.2 (co jest coraz częściej praktykowane). Mogą stanowić również realną alternatywę dla produktów opartych o interfejs 4.0, dzięki solidnej prędkości odczytu danych, na poziomie 3200 MB/s.

Według producenta, dysk oferuje nawet kilkukrotnie szybsze osiągi w porównaniu do SATA III, a w przypadku SSD z PCI Exspress jest również bardziej energooszczędny. Co to oznacza dla nabywców pamięci z tej serii? Dłuższą możliwość użytkowania, nawet sześciokrotnie szybszy czas wczytywania oraz zapisywania gier, a dodatkowo, stabilne funkcjonowanie i brak spadków wydajności nawet przy dużym obciążeniu w trakcie gry.

Dostępne będą dyski o pojemności 256 GB, 512 GB, 1024 GB oraz 2048 GB, a ich ceny producent ustalił w zależności od wybranej opcji - od około 140 złotych do około 850 złotych. Do każdej pamięci dołączona będzie pięcioletnia gwarancja, a w niedalekiej przyszłości, seria zostanie również wzbogacona o produkty typu Pro i Ultimate z interfejsem gen. 4.0.

Dodatkowe informacje:

sprawdzona technologia TLC 3D NAND Flash

interfejs PCIe 3x4

ośmiokanałowy kontroler Phison E12 z buforem DRAM

