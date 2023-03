GPT-4 ujawnione. Zobacz, jak zmienił się świat

GPT-4 to rozwój doskonale już znanego GPT-3, z którego korzysta m.in. ChatGPT.

Spis treści

Możliwości oferowane przez GPT-4 pokazał sam szef, a zarazem współzałożyciel OpenAI - Greg Brockman. Już na wstępie napiszę, że lista zmian jest na tyle duża, że otwiera mnóstwo nowych możliwości dla praktycznie każdej branży oraz działalności w sieci.

Czym jest GPT-4?

GPT-4 to kolejna iteracja LLM, czyli "dużego modelu językowego", który wykorzystywany jest przez ChatGPT oraz wyszukiwarkę Bing. W chwili pisania tego tekstu to jeszcze bardzo świeża sprawa i jest dostępna wyłącznie dla osób korzystających z płatnego ChatGTP Plus. Pozwala na stworzenie 100 wiadomości na każde cztery godziny. Umożliwia stworzenie tekstu długości 25 tysięcy słów. To długość średniej wielkości opowiadania, a w przypadku dialogu pozwala na dłuższą konwersację.

Zobacz również:

GPT-4 - nowe możliwości

Nowe możliwości są ogólnie związane z nowymi sposobami klasyfikowania, przetwarzania, analizy oraz prezentacji danych. GPT-4 ma być bardziej kreatywne i "współpracujące" - będzie mogło generować, edytować oraz modyfikować utwory muzyczne, pisać scenariusze, naśladować styl pisania konkretnej osoby, tworzyć kod dla stron internetowych oraz obsługiwać grafiki. W tym przypadku może dodawać do nich podpisy, klasyfikować je oraz dokonywać analizy. W ten sposób "zobaczy" i "usłyszy" świat.

Nowa iteracja GPT to także podniesienie poziomu zrozumienia związków pomiędzy słowami, co umożliwi na lepsze zrozumienie przez SI kontekstu wypowiedzi oraz zdań. Podczas prezentacji możliwości zrozumienia pokazano jako przykład pytania z olimpiady biologicznej. GPT-4 uzyskało wynik 99%, podczas gdy ChatGPT - zaledwie 31%. To samo w sobie świadczy o rozwoju i znacznemu zwiększeniu baz danych. GPT-4 ma zostać zastosowane w popularnym translatorze Duolingo, gdzie umożliwi to podanie formy wypowiedzi, ta zaś wynikać będzie z kontekstu. Ponadto będzie możliwe zastosowanie praktyczne, jak np. wyliczenie podatku.

Brzmi to wszystko świetnie, ale dopiero prezentacje praktyczne pokażą nam, co tak naprawdę będzie można osiągnąć.

Fot.: H Tur via Midjourney

GPT-4 - czy to bezpieczne?

Myśląc o możliwościach GPT-4 można zadać sobie pytanie, czy korzystanie z tak rozbudowanej sztucznej inteligencji jest bezpieczne? Jak podaje OpenAI, nad "kodeksem bezpieczeństwa" dla GPT-4 pracowało pięćdziesięciu ekspertów. To ma gwarantować prawidłowe zachowanie się SI. A jak będzie - przekonamy się o tym już w ciągu kolejnych tygodni.

Źródło: PC World