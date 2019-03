GRID 2 + DLC za darmo przez 72 godziny

Na Humble Bundle rozpoczęła się akcja rozdawania za darmo gry wyścigowej GRID 2 + dodatku. W jaki sposób możesz ją zdobyć?

Czy warto sięgnąć po ten tytuł? Jak zachęca opis na konkurencyjnym Steam:

Bądź szybki, bądź pierwszy i bądź sławny - prawdziwe wyścigi wracają w GRID 2, drugiej części laureata nagrody BAFTA, gry Race Driver: GRID, która sprzedała się w wielu milionach egzemplarzy. Doświadczaj agresywnej rywalizacji przeciwko zaawansowanym mechanizmom sztucznej inteligencji i zanurz się w wyścigu dzięki nowości absolutnej w GRID 2 - systemowi sterowania TrueFeel Handling, który w ekscytująco dokładny sposób oddaje emocje za kierownicą każdego z najsłynniejszych samochodów. Następna generacja EGO Game Technology Platform zapewnia niespotykaną wcześniej grafikę i niesamowity system zniszczeń, podczas gdy ty mierzysz się z innymi graczami na trzech różnych kontynentach. Zdobywaj sławę, fanów i fortunę, pnąc się na sam szczyt w intensywnych, bezwzględnych wyścigach toczących się na licencjonowanych torach, przepięknie oddanych ulicach miast oraz zabójczych drogach górskich. GRID 2 wyznaczy nowy standard sieciowych gier wieloosobowych dzięki innowacyjnym trybom, całkowicie osobnemu systemowi awansów oraz głębokiej integracji z systemem RaceNet, całkowicie darmowym sieciowym rozszerzeniem gier wyścigowych firmy Codemasters.

Główne cechy:

Wyścig w GRID 2 tętni życiem dzięki systemowi TrueFeel zapewniającemu zabawę na granicy kontroli

Staw czoła zaawansowanemu SI w agresywnych, przebojowych wyścigach wypełnionych efektownymi momentami

Utoruj sobie drogę na szczyt nowego świata sportu motorowego

Rozbudowana, osobna kampania online definiuje na nowo rozgrywkę w wyścigach w trybie wieloosobowym oraz pełna integracja z RaceNet

Napędzana silnikiem EGO Game Technology Platform od Codemasters dla oszałamiających efektów wizualnych i obrażeń powodujących opadnięcie szczęki, gra GRID 2 wyznacza nowy standard dla technicznej doskonałości w grach wyścigowych

Zmierz się z wymagającymi, licencjonowanymi trasami, oszałamiająco wykonanymi ulicami miejskimi oraz zabóczymi drogami górskimi

Dowiedź swojej odwagi, startując i wygrywając wydarzenia na trzech kontynentach

Technologia Race Immersion zanurzy cię w wyścigu jak nigdy wcześniej

Humble Bundle rozdaje grę przez 72 godziny, a wraz z nią dwa dodatki. Normalna cena GRID 2 to 44,24 euro (czyli ok. 190 zł), więc warto skorzystać!

A jak to zrobić? Wejdź na Humble Bundle i wybierz okienko z grą, a następnie opcję Get the game. Otrzymasz klucz do aktywacji na Steam - jeśli masz konto, informacja o tym przyjdzie na podanego maila, jeśli nie - musisz je założyć.

Kliknij tutaj, aby wejść na Humble Bundle i zyskać GRID 2 za darmo!