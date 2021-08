GTA 3, Vice City i San Andreas jako remastery? Rockstar szykuje GTA Trilogy

Możliwe, że Rockstar Games szykuje dla nas sporą niespodziankę. Jesteście gotowi na remastery GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas?

GTA Trilogy nadchodzi? (fot. Rockstar Games)

Choć GTA V i GTA Online wciąż przyciągają miliony graczy, to nie da się ukryć, że fani serii Grand Theft Auto z utęsknieniem wyczekują jakichkolwiek oficjalnych informacji na temat GTA 6. Niestety, Rockstar wciąż milczy, a musimy zadowolić się licznymi plotkami i spekulacjami. Możliwe jednak, że zanim dane nam będzie ujrzeć nową generację Grand Theft Auto, to czeka nas szereg remasterów i odświeżeń najbardziej kultowych części cyklu.

Od kilku tygodni narastają spekulacje na temat remasterów starszych gier z serii GTA. Co więcej, firma Take-Two - wydawca gier studia Rockstar Games, poinformowała w tym tygodniu, że w trwającym roku fiskalnym (2022) zamierza wprowadzić na rynek trzy gry będące „nowymi wersjami wcześniej wydanych tytułów”. Do tej pory głównymi kandydatami byli: GTA 4, GTA San Andreas i Red Dead Redemption. Dzisiejsze rewelacje, które ujawnił leakster - Yan2295, sugerują, że możemy otrzymać zbiorcze wydanie odświeżonych wersji GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas. Na pytanie fana odnośnie szans powstania GTA Trilogy Remake/Remaster odpowiedział on twierdząco.

Yes — Yan2295 (@Yan2295) August 10, 2021

Czy Yan2295 to wiarygodne źródło? Jak najbardziej tak, od lat dostarcza on najbardziej trafne informacje na temat Rockstar Games. Z leaksterem skontaktowali się nawet przedstawiciele Take-Two z prośbą o zaprzestanie ujawniania kluczowych informacji. Jako iż wiadomość ta pochodziło bezpośrednio od wydawcy i dewelopera, to Yan2295 ograniczył swoją działalność.

Możliwe zatem, że fani twórczości Rockstar Game będą mieli w nadchodzących miesiącach spore powody do radości. Już 11 listopada zadebiutuje odświeżona wersja GTA 5 i GTA Online na PlayStation 5 i Xbox Series X. Jeśli dodamy do tego remastery bądź remake'i: Red Dead Redemption, GTA 4 i GTA Trilogy, to śmiało możemy stwierdzić, iż każdy sympatyk "Gwiazd rocka" będzie na pewnie czas usatysfakcjonowany.

