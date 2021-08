GTA 5, Mario Kart 8 i Minecraft, co łączy te gry? Sprawdź

Zastanawiacie się co w 2021 roku może łączyć takie gry jak GTA 5, Mario Kart 8 i Minecraft? My już wiemy.

Gdyby ktoś z okolic 2013, 2014 roku przeniósł się w czasie i trafił do naszej teraźniejszości, to mógłby poczuć się nieco zagubiony. I nie chodzi nam wcale o trwającą pandemię. Właśnie opublikowano listę najlepiej sprzedających się gier minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii. Na jej czele znajdują się trzy tytuły: Mario Kart 8: Deluxe, Grand Theft Auto 5 i Minecraft. Warto tu podkreślić, że oryginalnie zadebiutowały one w latach 2011 – 2014 – dwie generacje sprzętu wstecz.

Można by stwierdzić, że już każdy kto miał zagrać, ten zagrał w GTA 5 czy Minecraft. Podobnie powinna wyglądać sytuacja z ultra popularnym Mario Kart 8. Tymczasem okazuje się, że niemal dekadę później wciąż gramy w te same gry.

W najlepszej dziesiątce minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii dominują tytuł dedykowane konsoli Nintendo Switch (łącznie 4), ale i Sony powinno być zadowolone. Na miejscu dziesiątym znalazł się Ratchet & Clank: Rift Apart. Debiutujący na konsolach Hades wskoczył na ósmą pozycję, co ciekawe, aż 93% sprzedanych egzemplarzy z grą kupili posiadacze konsol Sony (70% PS5, 23% PS4).

Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Minecraft (Switch) Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game Animal Crossing: New Horizons F1 2021 Assassin's Creed Valhalla Hades The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Ratchet & Clank: Rift Apart

