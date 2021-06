GTA 5 - Rockstar niebawem wyłączy serwery dla PlayStation i Xbox

Rockstar Games oficjalnie potwierdziło koniec wsparcia dla GTA Online na dwóch platformach. Chodzi o PlayStation 3 oraz Xbox 360. Gracze nie będą mogli zalogować się do sieciowego trybu GTA 5, ani sprawdzić statystyk w Rockstar Social Club. Serwery zostaną wyłączone 16 grudnia 2021 roku.

Firma tłumaczy swoją decyzję chęcią skupienia się nad dalszym rozwojem GTA Online na PC, PlayStation 4 , Xbox One, oraz planowanym na październik tego roku uruchomieniem usługi na konsolach nowej generacji. Oprócz zaplanowanego wyłączenia serwerów, Rockstar poinformował, że po 15 września tego roku, nie będzie możliwości zakupu kart gotówkowych Shark dla wersji GTA Online na PS3 oraz Xbox 360. Postępy trybu fabularnego zostaną na tych platformach w pełni zachowane.

