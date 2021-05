GTA 5 - Rockstar ujawnia datę premiery na PS5 i Xbox Series X

Wiemy, kiedy zadebiutuje ulepszona wersji GTA 5 na PS5 i Xbox Series X / S.

Spis treści

Choć gracze na całym świecie czekają na najmniejszy skrawek oficjalnej informacji o Grand Theft Auto 6, to Rockstar wciąż pozostaje skupiony na swoim największym hicie w historii czyli GTA 5. Ostatnia odsłona przebojowej serii ma już "na karku" osiem lat, jednak dzięki stale rozwijanemu trybowi GTA Online cieszy się niesłabnącą popularnością. Pod koniec zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że GTA 5 trafi oficjalnie na trzecią generację konsol (gra debiutowała na Xbox 360 i PS3). Wówczas dowiedzieliśmy się jedynie, że możemy liczyć szereg poprawek i usprawnień.

GTA 5 z datą premiery na PS5 i Xbox Series X

Po przedłużającej się ciszy, włodarze firmy Rockstar postanowili ujawnić nam dzisiaj datę premiery i szczegóły nowego wydania GTA 5. Grand Theft Auto 5 zadebiutuje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X / S 11 listopada 2021 roku. Wówczas, zdaniem twórców, gracze otrzymają najlepszą wersję ich gry. Na co możemy dokładnie liczyć? Przede wszystkim na znacznie ulepszoną oprawę wizualną.

Wersje GTA V dla nowej generacji będą zawierały szereg ulepszeń technicznych, wizualnych i poprawek wydajności, aby w pełni wykorzystać możliwości najnowszego sprzętu, dzięki czemu gra będzie piękniejsza i bardziej responsywna niż kiedykolwiek - Rockstar.

Co istotne, Rockstar potwierdził, że wszystkie usprawnienia i nowości trafią również do sieciowego trybu GTA Online. Jest to wyraźny sygnał, iż producent jeszcze długie lata zamierza wspierać moduł sieciowy produkcji. Deweloper ujawnił również, że na graczy czekają "nowe funkcje i nie tylko", jednak nie zdradził o co dokładnie może chodzić.

Nowości w GTA Online

Dowiedzieliśmy się także, że do GTA Online trafi niebawem mnóstwo nowej zawartości, w tym osiem nowych wyścigów kaskaderskich, które zostaną udostępnione już 27 maja. W następnej kolejności do trybu sieciowego GTA 5 zawita siedem nowych aren do "Linii Śmierci" oraz nowa lokacja do trybu "Walka o Przetrwanie". Rockstar tak oto przedstawia nowości:

W Los Santos z przytupem wraca kult motoryzacji, wprowadzając mnóstwo ciekawych atrakcji dla fanów sportowego i estetycznego tuningu. Teraz wraz z innymi samochodowymi maniakami będziecie mogli testować swoje bryki bez ryzyka, że zabawę zakłócą władze lub niepożądani mąciciele. Popyt budzi podaż, więc oprócz podziemnego klubu samochodowego pojawi się także szereg dodatków dla sceny wyścigowej oraz niespotykane dotąd zapotrzebowanie na kradzione pojazdy - Rockstar.

Planowane są także wydarzenia z okazji 20 rocznicy debiutu Grand Theft Auto 3.

Dodatkowo aby uczcić 20 rocznicę wydania przełomowego Grand Theft Auto III, przygotowaliśmy przeróżne niespodzianki dla graczy w GTA Online - Rockstar.

Jak zatem doskonale widać, na sympatyków serii Grand Theft Auto czeka w najbliższych miesiącach mnóstwo wydarzeń i aktywności.

Zobacz również: Wszystko co wiemy na temat GTA 6: data premiery, postacie, mapa, platformy docelowe i więcej