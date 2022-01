GTA 5 i GTA Online na silniku Red Dead Redemption 2? Rockstar szykuje ogromne zmiany

Grand Theft Auto 5: Expanded And Enhanced, czyli ulepszona wersja kultowej gry na konsole nowej generacji i PC wciąż jest w produkcji.

Grand Theft Auto 5: Expanded And Enhanced, czyli ulepszona wersja kultowej gry na konsole nowej generacji i PC wciąż jest w produkcji. Rockstar początkowo planował wydanie gry już w ubiegłym roku, ale po reakcji graczy na pierwszy obszerny trailer z rozgrywki zdecydowano się przenieść premierę na marzec 2022. Najnowsze informacje sugerują jednak, że najnowsza produkcja studia może "zaliczyć" kolejne opóźnienie.

Według licznych leaksterów i osób blisko produkcji - prace nad ulepszonym GTA 5 nie idą po myśli deweloperów. Co więcej, w ostatnich miesiącach zespół zdecydował się na istotne zmiany. Matheusvictorbr - insider i leakster, stwierdził ostatnio, że dotarł do informacji według, których Rockstar ma poważne problemy z rozwojem Grand Theft Auto 5: Expanded And Enhanced. Oznacza to, że marcowa data premiery jest coraz mniej realna.

Otrzymałem ostatnio kilka informacji dotyczących tytułu Grand Theft Auto 5: Expanded And Enhanced. Rozwój gry był skomplikowany. W tej chwili jej premiera jest jeszcze w marcu, ale są duże szanse, że zostanie opóźniona na kwiecień/maj - Matheusvictorbr.

Co może być przyczyną owych problemów i opóźnionej premiery? Śmiało możemy założyć, że po chłodnym przyjęciu pierwszego pokazu gry i fatalnym GTA: The Trilogy, twórcy postanowili zmienić podejście do swojego obecnie najbardziej dochodowego dzieła. Sugeruje to zresztą wspomniany już Matheusvictorbr, który podkreśla, że początkowo studio Rockstar miało zupełnie inne plany względem ulepszonej wersji GTA V i GTA Online na PS5 i Xbox Series X/S. Autor wspomina również o "3 niesamowitych rzeczach", które czekają na sympatyków GTA Online. Jedną z nich może być "przesiadka" na nowy silnik graficzny.

Ich pierwotny plan był taki sam (mówiono o zwykłym ulepszeniu wersji last-genowych za pomocą łatek), a samodzielne GTA Online miałoby wystartować w 2021 roku. Wraz z rozwojem i ewolucją, GTA Online musi mieć silnik, który wytrzyma stały wzrost. Skoro robią readaptację… Jak już wspomniałem jakiś czas temu, Rockstar Games szykuje 3 niesamowite rzeczy dla GTA Online. Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale pakujcie walizki - Matheusvictorbr.

"Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale pakujcie walizki" - zdanie to może sugerować, że GTA Online przeniesie się na nowy silnik. Co istotne, nie po raz pierwszy wspomina się o tym w kontekście sieciowej odsłony GTA 5. Najbardziej prawdopodobne i najrozsądniejsze wydaje się skorzystanie z rozwiązań, które obecnie wykorzystuje Red Dead Redemption 2 i Red Dead Online. Jeśli rzeczywiście się tak stanie, to wówczas będziemy mogli mówić o prawdziwej rewolucji wysłużonego już GTA Online.

