GTA 5 na PS5 i Xbox Series X/S - data premiery, cena, nowości. Wszystko, co musisz wiedzieć [15.03.2022]

O GTA 5 można powiedzieć, że jest świetną grą, ale także wielkim fenomenem w całej historii branży. Tytuł, który miał swoją premierę 9 lat temu, przez cały czas cieszy się niezwykle dużą popularnością. Rockstar zadbał o to, aby co chwilę dodawać nową zawartość do GTA Online. Twórcy starają się także ulepszać swój produkt w związku z pojawianiem się na rynku nowego sprzętu. W listopadzie 2014 roku na 8 generację konsol została wydana nowa, usprawniona edycja. Prawdziwa rewolucja (mamy nadzieję) jednak dopiero nadejdzie, ponieważ już niedługo GTA V w pełni rozwinie skrzydła na 9 generacji, czyli konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S.

GTA V Expanded And Enhanced - data premiery

Nowa, ulepszona wersja GTA V zadebiutuje na rynku 15 marca. Gra pojawi się na konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S. Będzie posiadała kilka unikalnych funkcji, które odróżnią ją od edycji, która jest obecnie dostępna na PC oraz PS4 i Xbox One.

GTA V Expanded And Enhanced - co nowego?

GTA V na PS5 i Xbox Series X/S doczeka się wielu nowości i usprawnień. Twórcy mogli skorzystać z postępu technologicznego oraz tego, co oferuje sprzęt nowej generacji.

Rewolucji doczeka się przede wszystkim oprawa wizualna gry. Zarówno GTA V jak i GTA Online uruchomimy w rozdzielczości do 4K i w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Co więcej, GTA V na PS5 i Xbox Series X/S otrzyma ulepszone tekstury, zwiększoną odległość rysowania obiektów, ray tracing oraz opcje HDR. Nowa technologia zapewni także skrócone czasy ładowania oraz dźwięk 3D. Posiadacze konsol PS5 otrzymają także wsparcie technologii haptycznej w kontrolerach DualSense.

W GTA V pojawi się także nowy sklep Hao Special Works, w którym dostępnych będzie 10 nowych samochodów, z czego 5 już w dniu premiery.

GTA V Expanded And Enhanced - aktualizacja, wersje i ceny

GTA V na PS5 oraz Xbox Series X/S pojawi się na rynku w dwóch wersjach. Dostępne będzie pełne wydanie, zawierające wątek fabularny oraz GTA Online. Każdy, kogo niezbyt interesuje historia przedstawiona w grze lub zna ją na wylot, będzie mógł kupić tylko wersję przeznaczoną dla rozgrywek sieciowych. Od momentu premiery GTA Online będzie funkcjonowało jako samodzielny produkt. Niestety nie są jeszcze znane oficjalne ceny poszczególnych wydań i aktualizacji do nowej wersji.

GTA V (fot. Rockstar)

GTA Online za darmo

GTA Online po premierze, 15 marca będzie dostępne za darmo. Nie będzie się to tyczyć jednak wszystkich użytkowników. Oferta jest skierowana jedynie do posiadaczy konsoli PS5 i to też na ograniczony czas. Każdy, kto będzie chciał przetestować wersję sieciową, będzie mógł grać w nią za darmo przez 3 miesiące. W ogłoszeniu Rockstar Games możemy przeczytać:

W momencie premiery zadebiutuje nowa, samodzielna wersja GTA Online na PlayStation 5 i Xbox Series X/S - dostępna za darmo przez pierwsze trzy miesiące dla graczy na PlayStation 5 - nowi gracze będą mogli łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej poznać wszystko, co GTA Online ma do zaoferowania.

Kiedy tylko otrzymamy nowe informacje na temat GTA V na PS5 i Xbox Series X/S od razu podzielimy się tym z wami.

GTA 5 z trzema trybami rozgrywki [Aktualizacja 6.03.2022]

Rockstar podzielił się nowymi informacjami na temat wersji GTA 5, która zmierza na konsole nowej generacji. Gra na PS5 i Xbox Series X/S otrzyma 3 tryby rozgrywki.

Tryb Wierności - GTA 5 będzie działało w 30 klatkach na sekundę oraz z natywną rozdzielczością 4K na PS5 i Xbox Series X. Na Xbox Series S będziemy mogli grać na "wyższej rozdzielczości 4K".

- GTA 5 będzie działało w 30 klatkach na sekundę oraz z natywną rozdzielczością 4K na PS5 i Xbox Series X. Na Xbox Series S będziemy mogli grać na "wyższej rozdzielczości 4K". Tryb Wydajności - na PS 5 i Xbox Series X zagramy w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Xbox Series S zapewni taką samą liczbę FPS, jednak w rozdzielczości 1080p.

- na PS 5 i Xbox Series X zagramy w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Xbox Series S zapewni taką samą liczbę FPS, jednak w rozdzielczości 1080p. Tryb Performance RT - z tego trybu skorzystają tylko posiadacze PS5 i Xbox Series X. Jest to połączenie wcześniejszych trybów, czyli zagramy w 60 klatkach na sekundę, w rozdzielczości 4K i z ray tracingiem.

Cena i rozmiar GTA V na PS5 oraz Xbox Series X/S

W PlayStation Store pojawiła się już możliwość zamówień przedpremierowych nowej wersji GTA 5. Niestety nie otrzymamy darmowej aktualizacji. GTA V Expanded And Enhanced zostało wycenione na 39,99 euro, czyli polscy gracze będą musieli zapłacić za grę około 200 zł.

Jeśli chodzi o rozmiar gry, waga plików na konsoli PS5 wynosi niespełna 87 GB.

GTA V na PS5 w doskonałej promocji

Posiadacze PS5 mogą się cieszyć, ponieważ w PS Store aktualnie trwa przedsprzedaż GTA V i jego cena jest mocno obniżona. Obniżka sięga 75 % i w tej chwili gra jest wyceniona na 42,25 zł. Co więcej, osoby korzystające z konsoli od Sony mogą za darmo pobierać GTA Online.

Bardzo możliwe, że podobna promocja (bez GTA Online) pojawi się także w sklepie Microsoftu.

GTA V na pierwszych porównaniach i materiałach z rozgrywki [Aktualizacja 14.03.2022]

W sieci pojawiły się pierwsze porównania grafiki z poprzedniej i aktualnej generacji konsol oraz materiały przedstawiające rozgrywkę. Trzeba przyznać, że Rockstar wykorzystał moc nowego sprzętu, ponieważ różnice są wyraźnie zauważalne.

Czy GTA 5 na PS5 i Xbox Series X/S powinno być za darmo?

Dzisiaj premiera GTA 5 Expanded and Enchanced. Gra pojawiła się na konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S. Czy waszym zdaniem gra powinna być dostępna za darmo dla osób, które już wcześniej kupiły tytuł na poprzednią generację konsol? TUTAJ możecie sprawdzić, co my myślimy na ten temat.

