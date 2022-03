GTA 5 na PS5 i Xbox Series X/S to edycja, która powinna być za darmo?

Zastanawialiście się, ile razy można płacić za jedną grę? Rockstar uważa, że jednorazowy zakup nie wystarczy.

Na rynku zadebiutowała jedna z najbardziej wyczekiwanych (chyba poza patchem do Cyberpunk 2077) next-genowych aktualizacji. Na konsolach 9 generacji debiutuje GTA 5, gra, która miała swoją premierę w 2013 roku. To już trzecia generacja konsol, na którą pojawia się produkcja Rockstara.

GTA V jest fenomenem nie tylko w całej serii gier Grand Theft Auto, ale także w ogólnie pojętym świecie gamingu. Nie często spotykamy produkcje, które po 9 latach od premiery nadal tak mocno rozpalają graczy i znajdują się na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Rockstar wypuszczając piątą część rozbił bank i trzeba o tym mówić wprost. Jest to kura znoszącą złote jaja, którą deweloper cały czas dokarmia, aby tego złota spływało więcej i więcej.

Zobacz również:

Dzisiaj na konsolach PS5 i Xbox Series X/S zadebiutowało GTA V Expanded and Enchanced, które wprowadza szereg ulepszeń i usprawnień. Rockstar mógł skorzystać z mocy sprzętu najnowszej generacji i różnice widać gołym okiem. Poprawy doczekała się przede wszystkim warstwa wizualna. W GTA 5 możemy (wybierając odpowiedni tryb) grać w rozdzielczości 4K, w 60 FPS oraz z wykorzystaniem technologii ray tracingu. Co więcej, zwiększyła się także odległość rysowania obiektów, dzięki czemu krajobrazy w grze wyglądają o wiele lepiej. Możemy liczyć także skrócone czasy ładowania, dźwięk 3D oraz wsparcie dla technologii haptycznej w kontrolerach DualSense na PS5.

Na PS5 i Xbox Series X/S GTA 5 uruchomimy w jednym z 3 trybów:

Tryb Wierności - GTA 5 będzie działało w 30 klatkach na sekundę oraz z natywną rozdzielczością 4K na PS5 i Xbox Series X. Na Xbox Series S będziemy mogli grać na "wyższej rozdzielczości 4K".

- GTA 5 będzie działało w 30 klatkach na sekundę oraz z natywną rozdzielczością 4K na PS5 i Xbox Series X. Na Xbox Series S będziemy mogli grać na "wyższej rozdzielczości 4K". Tryb Wydajności - na PS 5 i Xbox Series X zagramy w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Xbox Series S zapewni taką samą liczbę FPS, jednak w rozdzielczości 1080p.

- na PS 5 i Xbox Series X zagramy w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Xbox Series S zapewni taką samą liczbę FPS, jednak w rozdzielczości 1080p. Tryb Performance RT - z tego trybu skorzystają tylko posiadacze PS5 i Xbox Series X. Jest to połączenie wcześniejszych trybów, czyli zagramy w 60 klatkach na sekundę, w rozdzielczości 4K i z ray tracingiem.

Kolejną zmianą, poza wrażeniami wizualnymi i technicznymi jest oddzielenie GTA Online od GTA 5. Od teraz tryb sieciowy będzie odrębną produkcją, którą możemy sobie kupić osobno. Przez pierwsze 3 miesiące GTA Online będzie dostępne za darmo, jednak jest to tylko czasowy, bezpłatny dostęp i dotyczy jedynie posiadaczy najnowszej konsoli od Sony.

Czy te zmiany i ulepszenia warte są ceny, którą Rockstar każe sobie płacić za dostęp do GTA 5 Expanded and Enchanced? No cóż, jeśli to nasze pierwsze spotkanie z GTA i pierwszy raz decydujemy się na zakup gry, proszę bardzo. Nikt nie oczekiwał, że nagle Rockstar udostępni swój największy hit zupełnie za darmo dla wszystkich graczy. Moim zdaniem osoby, które już wcześniej posiadały w swoich bibliotekach GTA 5, next genową wersję powinny otrzymać w ramach darmowej aktualizacji. Aktualnie wygląda to trochę jak próba wyciągania dodatkowych pieniędzy od społeczności, która przez lata jest wierna tej marce. Wątpię, aby osoby, które są zainteresowane tylko trybem fabularnym i ograły kampanię na PS4 i Xbox One zdecydowały się na dodatkowy zakup. Pokazuje to też odłączenie GTA Online od podstawowej wersji gry. Jestem zdania, że dla maniaków GTA Online, którzy spędzają w grze długie godziny tygodniowo, next genowa aktualizacja po prostu należy się bez dodatkowych opłat. Nie tylko na 3 miesiące na jednej platformie.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, kiedy Rockstar zdecydowanie zbyt dużo liczy sobie za swoje "odświeżone" produkcje. Podobny przykład mieliśmy pod koniec ubiegłego roku, kiedy na rynku zadebiutował GTA The Trilogy The Definitive Edition. Za 3 odnowione wersje kultowej trylogii GTA musieliśmy zapłacić grubo ponad 200 zł za produkt, który był bardzo wątpliwej jakości.

Świetnym przykładem tego, jak docenić graczy jest nasz polski CD Projekt RED. W przypadku Cyberpunk 2077, który po premierze został skrytykowany chyba na każdym możliwym polu poza warstwą fabularną, otrzymaliśmy zupełnie darmowy update do wersji na konsole nowej generacji. Trzeba przyznać, że tutaj zmian był ogrom. Nie tylko pod względem wizualnym, ale także mechanik czy eliminacji błędów.

GTA V (fot. Rockstar)

Podsumowując, moim zdaniem Rockstar powinien się obudzić i przestać kolejny raz wyciągać od graczy pieniądze za produkt, który już posiadają, ale został ulepszony ze względu na dostępność nowej technologii. Patrząc na to co działo się z grami z serii GTA na przestrzeni ostatnich lat, wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy za jakiś czas zamiast GTA VI otrzymali możliwość kupienia odświeżonej edycji GTA 5 Expanded and Enchanced Pro (True Next Gen Update) w momencie, kiedy na rynku zadebiutuje np. PS5 Pro.

Zobacz także: Daty premier gier w Polsce. Kalendarz premier 2022