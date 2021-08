GTA 5 sprzedaje się w nakładzie 55 000 sztuk dziennie. Jak to możliwe?

Firma Take-Two Interaktive opublikowała najnowszy raport finansowy. Wynika z niego, że GTA 5 nadal osiąga szalone wyniki sprzedażowe. Jak na grę, która niebawem będzie obchodzić 8 urodziny, jest to niewyobrażalny wynik. Okazuje się, że ostatnia jak dotąd odsłona Grand Theft Auto sprzedała się w nakładzie przekraczającym 150 milionów egzemplarzy. Wynik całej serii to w tej chwili około 350 milionów.

