GTA 5 z kolejnym rekordowym wynikiem sprzedaży. GTA Online za darmo na PS5

Studio Rockstar Games ma powody do zadowolenia. Pomimo 7 lat "na karku" GTA 5 wciąż sprzedaje się rewelacyjnie.

Firma Take-Two Interactive, do której należy Rockstar Games pochwaliła się wynikami sprzedaży z pierwszego półrocza bieżącego roku. CEO Take-Two - Strauss Zelnick, szczególną uwagę w raporcie finansowym zwrócił na GTA 5 i GTA Online. Zarówno wysłużona już gra akcji, jak i jej tryb sieciowy osiągnęły rekordowe wyniki.

Grand Theft Auto 5 sprzedało się już w 135 milionach egzemplarzy, co jest absolutnym rekordem w historii gier wideo. Do tej pory, żadnej innej produkcji nie udało się nawet zbliżyć do tego wyniku. Co ciekawe, darmowa wersja gry, która trafiła do Epic Games Store w maju, tylko zwiększyła sprzedaż gry. Znakomicie radzi sobie również GTA Online, które ma za sobą najlepszy okres w swojej historii. Nic zatem dziwnego, że Take-Two i Rockstar zamierza cały czas wspierać swoją produkcję i nie spieszy im się z premierą GTA 6.

Przypomnijmy, że konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, otrzymają odświeżoną i ulepszoną wersję GTA 5 już w przyszłym roku. Co więcej, użytkownicy konsol Sony mogą dodatkowo liczyć na samodzielny, darmowy tryb GTA Online. Dowiedzieliśmy się również, że sieciowa odsłona GTA 5 już w 2021 roku otrzyma dodatkową zawartość na wyłączność nowych konsol. Może to oznaczać, że Rockstar pomału będzie się wycofywać ze wsparcia dla PS4 i Xbox One, tak jak miało to miejsce w przypadku przejścia z Xbox 360 i PS3 na bieżącą generację.

W nadchodzących miesiącach sympatycy GTA Online mogą jednak spać spokojnie. Rockstar zapowiedział już, że niebawem zadebiutuje letnia aktualizacja z nową zawartością, a następnie, pod koniec roku, premierę będzie miało największe DLC w historii GTA Online.

