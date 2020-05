GTA 6 dopiero w 2023 roku?

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków gier studia Rockstar, a w szczególności serii GTA. Możliwe, że najnowsza odsłona cyklu - GTA 6, zadebiutuje dopiero w 2023 roku.

Na temat GTA 6 plotkuje się już od miesięcy, jednak na chwilę obecną, jedyną pewną informacją jest to, że nowe Grand Theft Auto powstaje i nic poza tym. Zarówno przedstawiciele studia, jak i wydawcy - firmy Take-Two Interactive, niechętnie dzielą się informacjami na temat produkcji. Możliwe jednak, że właśnie mimowolnie zdradzili oni datę premiery GTA 6.

Do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wpłynęły właśnie dokumenty 10-K złożone przez Take-Two, co w tym takiego interesującego? Otóż, w dużym uproszczeniu, w 10-K zawarty jest ogólny przegląd wydatków firmy na nadchodzące lata. Najciekawiej prezentują się w nim wydatki, związane z marketingiem. W roku fiskalnym 2024 (kwiecień 2023 - marzec 2024), wydawca gier studia Rockstar, planuje wydać na promocję aż 89 milionów dolarów. Dla porównania, przeciętnie Take-Two wydaje na to około 40 milionów dolarów. Zdaniem branżowego analityka - Jeffa Cohena, taki gwałtowny wzrost wydatków może oznaczać tylko jedno - premierę dużego tytułu, najprawdopodobniej GTA 6.

Warto tu dodać, że kilka lat temu w oparciu o podobne dane, Jeff Cohen przewidział dokładnie premierę Red Dead Redemption 2, więc facet wie co mówi. Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, to niemal pewne jest, że Grand Theft Auto 6 trafi już wyłącznie na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Tym samym oznacza to, że ósma generacja konsol nie otrzyma żadnej nowej gry z serii (przypomnijmy GTA 5 zadebiutowało oryginalnie na Xbox 360 i PS3).

Jeśli jesteście ciekawi plotek i spekulacji na temat GTA 6, to zapraszamy do lektury naszego regularnie odświeżanego materiału - wszystko co wiemy na temat GTA 6.

