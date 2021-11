GTA 6 może zostać opóźnione. Wszystkiemu winne kiepskie remastery

GTA The Trilogy Definitive Edition zadebiutowało na rynku 11 listopada tego roku. Gracze od samego początku skarżą się na kiepską grywalność, błędy oraz grafikę, która mocno od staje od aktualnych standardów. Rockstar stara się jak może, aby naprawić ten stan rzeczy i zrekompensować swoim fanom niedogodności. Niestety może się to odbić na osobach, które czekają na nowości związane z GTA Online, Red Dead Online i niezapowiedzianego jeszcze GTA 6.

Tez2, jeden z insiderów, który jako pierwszy podał informację na temat odświeżonej wersji kultowej trylogii, powołując się na swoje źródła w Rockstar opublikował kolejną garść newsów z obozu dewelopera. Według nich twórcy mają skierować jeszcze więcej rąk do pracy nad GTA The Trilogy Definitive Edition.

Hearing from sources, Rockstar is allocating more resources and devs to assist with GTA Trilogy post-launch development (patches, fixes ...etc).



There's a fair chance, release windows for GTAO & RDO updates might be pushed a bit further back than the usual timing.