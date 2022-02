GTA 6 nie popełni błędów GTA The Trilogy. "Jakość przede wszystkim"

Poznaliśmy kilka nowych informacji na temat GTA 6. Studio Rockstar Games i wydawca tytułu - Take-Two, zapewniają, że GTA 6 zapewni "niezwykłe doświadczenia" i "najlepszą możliwą jakość".

GTA 6 to jedna z najbardziej oczekiwanych obecnie gier na rynku. W ubiegłym tygodniu wydawca tytułu - firma Take-Two, po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że trwają prace nad Gran Theft Auto 6. Wbrew pozorom, euforii nie było. Ostatnie niepowodzenia Rockstar Games, jak choćby fatalne wydanie GTA The Trilogy The Definitive Edition sprawiło, że gracze podchodzą z większym dystansem do kolejnej gry studia. Podobne obawy mają inwestorzy Take-Two, którzy podczas ostatniego zgromadzenia dopytywali dyrektora generalnego firmy - Straussa Zelnicka, o GTA 6.

Inwestorzy chcieli przede wszystkim dowiedzieć się, czy gra nie popełni błędów GTA The Trilogy The Definitive Edition i spełni pokładane w niej nadzieje, a także czy pod względem jakości i dopracowania będzie spełniała najwyższe standardy. Zelnick zapewnia jednak, że GTA 6 zapewni niezwykłe doświadczenia.

Zobacz również:

Tak, jesteśmy tutaj całkowicie skupieni na jakości i zawsze chcemy dostarczać najlepsze możliwe doświadczenia - Strauss Zelnick

Co ciekawe, dyrektor generalny Take-Two nie ukrywa, że choć GTA The Trilogy The Definitive Editio było sporym rozczarowaniem, to wierzy on, że był to jedynie "wypadek przy pracy".

Bardzo sporadycznie zdarza się, że coś nam nie wychodzi i myślę, że trylogia była tego przykładem, a tytuł został wypuszczony na rynek z pewnymi problemami. Wiele z nich już rozwiązaliśmy, a kolejne poprawki dopiero nadejdą. Idąc dalej, pozostajemy mocno skoncentrowani na jakości i jesteśmy niezmiernie pewni wszystkich naszych nadchodzących wydań - Strauss Zelnick.

Podobne sytuacje mają się jednak już w przyszłości nie zdarzyć, a w szczególności dotyczy to GTA 6.

Mieliśmy w tej firmie bardzo niewiele wpadek jakościowych, więc każdy przypadek, w którym zawiedliśmy z punktu widzenia jakości, był odosobniony i dążymy do tego, aby tak pozostało - Strauss Zelnick.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że tak faktycznie będzie, a GTA 6 będzie kolejną grą Rockstar Games, która zapisze się "złotymi zgłoskami" w historii branży.

Zobacz również: