GTA 6 oficjalnie! Rockstar potwierdza prace nad kolejną odsłoną serii

Na to potwierdzenie czekaliśmy bardzo długo. Od dawna mówiło się o tym, że GTA VI powstaje, jednak nie było w tej kwestii praktycznie żadnych oficjalnych informacji. Dzisiejszego dnia wszystko się zmienia, ponieważ Rockstar potwierdził, że kolejna odsłona serii jest w produkcji.

We wpisie dotyczącym daty premiery GTA V na konsole PS5 i Xbox Series X/S możemy przeczytać bardzo wymowne słowa.

NA swoim koncie na Twitterze Jason Schreier napisał:

Wouldn't be shocked to see Grand Theft Auto VI announced later this year with a fake release date of "fall 2023" that then slips to 2024 https://t.co/PCtS7o6FEe