GTA 6 - prace nad grą są "w połowie drogi"

Mamy kolejne wieści na temat Grand Theft Auto 6. Wbrew wcześniejszym informacjom, produkcja może nie zadebiutować tak szybko jakbyśmy tego chcieli.

W ostatnich tygodniach regularnie trafiają do nas wieści na temat nowej odsłony serii Grand Theft Auto. Niestety, często są one ze sobą sprzeczne, raz wydaje się, że premiera GTA 6 jest tuż za rogiem, by zaraz ktoś te rewelacje zdementował. Kilku rzeczy możemy być jednak pewni.

GTA 6 już powstaje, to na pewno, jak zaawansowane są prace nad grą? Tu głosy bywają różne. Jeszcze niedawno wydawało się, że gra jest już na ukończeniu, a twórcy - Rockstar Games, szykują się do jej zapowiedzi. Ostatnio, przysłowiowy "kubeł zimnej wody", na głowy fanów wylał artykuł Jasona Schreiera z Kotaku. Po rozmowach z deweloperami, dziennikarz stwierdził, że prace na kolejną "dużą grą Rockstar" są dopiero we wczesnej fazie produkcji. Oznaczałoby to, że na premierę GTA 6 przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej kilka lat.

Jest jednak odrobina nadziei. Doświadczony leakster - Tez2, który już wcześniej zasłynął z wielu sprawdzonych informacji na temat serii GTA, ma odmienne do Schreiera zdanie na temat daty debiutu GTA 6. Uważa on, że prace nad kolejną częścią sagi Grand Theft Auto przebiegają pomyślnie i zespół ma już za sobą co najmniej 50% prac.

Next title, a new GTA title is in "early stages of development"?

It's hard to believe that when I'm hearing it's "halfway done" or even beyond that. — Tez2 (@TezFunz2) April 16, 2020

Tez2 porównał GTA 6 do Red Dead Redemption 2, które powstawało około 7 - 8 lat, zdaniem leakstera podobny los czeka najnowszą odsłonę Grand Theft Auto. Tym samym oznacza to, że zapowiedzi tytułu faktycznie możemy spodziewać się już w tym, bądź najpóźniej w 2021 roku.

Jeśli jesteście ciekawi wszystkich plotek i spekulacji dotyczący Grand Theft Auto 6, to koniecznie zajrzyjcie tutaj.

źródło: wccftech.com