GTA 6 - premiera dopiero w 2025 roku? Znany dziennikarz wyjaśnia

GTA 6 to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier na rynku. Problem w tym, że Rockstar nie śpieszy się z jej wydaniem. Znany, branżowy dziennikarz wypowiedział się na temat daty premiery tytułu.

Od premiery GTA 5 minęła już prawie dekada - gra ukazała się w 2013 roku. Wielu graczy liczyło na to, że Rockstar zdecyduje się na premierę kolejnej części w okrągłą rocznicę rekordowej "piątki". Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że prace nad GTA 6 są jeszcze na zbyt wczesnym etapie, aby udało się zrealizować marzenia fanów.

W zeszłym tygodniu, znany branżowy leakster - Tom Henderson, ujawnił, że nie ma najmniejszych szans na debiut GTA 6 w przyszłym roku. Co więcej, jego zdaniem gra nie zadebiutuje również w 2023 roku. Kolejna odsłona cyklu Gran Theft Auto ma pojawić się najwcześniej w latach 2024 - 2025. Oznacza to, że na grywalną wersję gry będziemy musieli poczekać jeszcze bardzo długo, podobnie jak na pierwszy oficjalny pokaz tytułu. Na pocieszenie, Henderson potwierdził, że nowe Grand Theft Auto zmierza wyłącznie na PC i konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Gra ma nam zaoferować niespotykaną dotąd swobodę, bogactwo świata przedstawionego i topową oprawę audio-wizualną. Co ciekawe, GTA 6 ma posiadać silnie rozbudowany tryb sieciowy, ale w odróżnieniu od GTA 5 na stałe zintegrowany z kampanią dla jednego gracza. Możemy zatem liczyć na regularne dodatki i aktualizacje, które, m.in., będą powiększać mapę gry.

Choć oczywiście nie musimy dać wiary w słowa Hendersona, to jego wersje potwierdził kolejny znany branżowy dziennikarz - Jason Schreier, który ujawnił, że większość informacji, które przedstawił nam ostatnio Tom Henderson, pokrywa się z tym, co donieśli mu jego informatorzy. Schreier podkreśla, że Grand Theft Auto 6 ukaże się najprawdopodobniej dopiero w 2025 roku.

Nie wiem dlaczego wszyscy myślą, że powiedziałem, że GTA VI pojawi się w 2023 roku. Wszystko, co Tom Henderson powiedział o grze, zgadza się z tym, co słyszałem. - Jason Schreier

Schreier dodał, że odległa data premiery powiązana jest głównie z tym, że prace nad grą są jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji.

Wszystkiego jeszcze nie widziałem, ale wiem, że gra znajduje się we wczesnej fazie produkcji i że posiada ewoluującą/rozszerzającą się mapę (o czym donosiłem w zeszłym roku)" - Jason Schreier.

Cóż, nam pozostaje czekać na kolejne informacji odnośnie GTA 6. Miejmy nadziej, że w przyszłym roku Rockstar wreszcie przejdzie do ofensywy i sam ujawni nam nieco informacji na temat gry.

