GTA 6 przeniesie nas do Vice City z końcówki lat 80-tych?

GTA 6 w Vice City? To coraz bardziej prawdopodobne, do sieci trafiły kolejne informacje na temat kolejnej odsłony Grand Theft Auto.

Regularnie trafiają do nas informacje na temat GTA 6. Niestety, większość z nich to spekulacje i plotki. Nie inaczej jest tym razem. Pete Rice - artysta, który na co dzień zajmuje się tworzeniem muzyki z gatunku synthwave, zdradził ostatnio, że akcja GTA 6 przeniesie nas do dobrze znanego fanom serii Vice City, a konkretnie w lata 80-te ubiegłego wieku. Skąd takie przypuszczenia muzyka?

Otóż jak poinformował Rice, ludzie zajmujący się nabywaniem praw muzycznych nagminnie zgłaszają się do artystów synthwave w celu nabycia utworów do, jak to określają „stacji radiowej”. Warto tu podkreślić, że synthwave to stosunkowo młody gatunek muzyki elektronicznej, który swoje inspiracje czerpie głównie z muzyki filmowej oraz gier wideo lat 80-tych.

Vice City już niejednokrotnie przewijało się w plotkach na temat GTA 6, możliwe zatem, że faktycznie jest coś na rzeczy i w kolejnej odsłonie Grand Theft Auto powrócimy do legendarnego miasta.

Póki co pozostaje nam czekać na pierwsze oficjalne dotyczące kolejnej wielkiej produkcji Rockstar Games. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że na prezentację GTA 6 będziemy musieli poczekać co najmniej do przyszłego roku, zaś na ostateczną premierę produkcji do 2022, a może nawet 2023 roku.

Jak "zabić czas" do tego czasu? Najlepiej w GTA 5 bądź Red Dead Redemption 2, szczególnie, że tryby sieciowe do nich są stale rozwijane.

