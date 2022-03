GTA 6 z premierą na początku 2024 roku! To już niemal pewne

Jeśli nic istotnego się nie wydarzy, to już śmiało możemy stwierdzić, iż do premiery GTA 6 dojdzie w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Premiera GTA 6 coraz bliżej? (fot. Rockstar Games)

GTA 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w branży. Na kontynuację flagowej serii Rockstar Games czekamy już od 2013 roku. Choć ostatnio otrzymaliśmy, kolejne już, wydanie nieśmiertelnego GTA 5, to gracze chcą wreszcie zobaczyć nowy rozdział cyklu Grand Theft Auto. Możliwe, że nasze nadzieje i prośby zostaną wreszcie spełnione i do premiery GTA 6 jest coraz bliżej.

GTA 6 - kiedy premiera?

W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy mnóstwo spekulacji i informacji na temat daty premiery GTA 6. Najnowsze wieści pochodzą jednak od doświadczonych analityków branżowych i opierają się na dokładnym wglądzie w potwierdzone przez Take-Two (wydawcę GTA 6) prognozy finansowe.

Andrew Uerkwitz - analityk firmy Jefferies oraz Doug Creutz z Cowen są przekonani, iż Grand Theft Auto 6 zadebiutuje na rynku w roku fiskalnym 2024, który kończy się w marcu 2024 roku. Skąd te przypuszczenia? Otóż Take-Two opublikowało swoje prognozy finansowe na najbliższe lata. Wynika z nich, że w latach fiskalnych 2022 i 2023 przychody firmy wyniosą odpowiednio: 3,37 i 3,89 miliarda dolarów. Wyraźny skok w przychodach nastąpi jednak w roku fiskalnym 2024, kiedy to wyniosą one już 5,2 miliarda dolarów. Co więcej, Tak-Two przewiduje, że w kolejnych 12 miesiącach utrzymają się one na tym niezwykle wysokim poziomie (5,5 mld dolarów).

Zdaniem analityków tak istotny wzrost w przychodach firmy może zapewnić jedynie bardzo duża i głośna premiera, jak właśnie GTA 6. Warto przy tym podkreślić, że już wcześniej wielu uznanych dziennikarzy i leaksterów jak Tom Henderson, Jason Schreier czy niedawno Chris Klippel twierdzili, że nie ma szans na premierę Grand Theft Auto 6 w 2023 roku i nastąpi ona najwcześniej w 2024 r.

Coraz więcej zatem wskazuje, że już w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się pierwszych konkretnych informacji na temat GTA 6 od samego Rockstar Games. Sugeruje się, że do pierwszej, oficjalnej prezentacji tytułu ma dojść pod koniec bieżącego roku.

