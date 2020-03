GTA 6 zostanie ogłoszone już wkrótce, premiera gry nastąpi w 2020 roku

GTA 6 może zostać ogłoszone już niebawem. Co więcej, następca Grand Theft Auto 5 może zadebiutować już w tym roku!

GTA 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych obecnie gier. Choć twórcy gry - studio Rockstar, oficjalnie jeszcze nic na temat produkcji nie ujawniło, to fani są pewni, że ta powinna zadebiutować już niebawem.

Kontynuacja Grand Theft Auto 5 jest bohaterem branżowych plotek już od miesięcy, jednak w ostatnich tygodniach przybrały one znacząco na sile. Internet do czerwoności rozgrzała wiadomość o aktualizacji domeny internetowej związanej z Grand Theft Auto 6, która nastąpiła dokładnie 23 marca. Wcześniej gtavi.com odsyłała nas do oficjalnej strony Rockstara, obecnie jednak witryna ta jest nie osiągalna, co może sugerować, że wydawca gry - firma Take-Two, szykuje się do oficjalnej zapowiedzi GTA 6.

Czego możemy spodziewać się po GTA 6? Znany i sprawdzony leakster - JackOLantern1982, podzielił się z nami szczegółami dotyczącymi produkcji, do których udało mu się dotrzeć.

Akcja Grand Theft Auto 6 przeniesie nas w lata 70-te i 80-te ubiegłego wieku. Gracze będą mogli zwiedzić dwa duże miasta - dobrze znane fanom serii Vice City oraz nowe, fikcyjne miasto wzorowane na Rio de Janeiro. Gra powróci do bardziej klasycznej narracji i do naszej dyspozycji otrzymamy tylko jednego protagonistę. Fabuła produkcji ma być mocno inspirowana serialem Narcos od Netflix.

GTA 6 będzie również znacznie bardziej niż poprzednik stawiać na realizm (choć nie będzie to poziom znany z Red Dead Redemption 2). Będziemy mogli nosić przy sobie ograniczoną liczbę broni. Dodatkowe przedmioty i wyposażenie będziemy mogli umieścić w bagażniku naszego "osobistego" wozu, który ma działać na wzór siodła konia z RDR 2.

Ponoć Rockstar jest obecnie całkowicie skupiony na GTA 6 i wszelkie inne projekty zeszły na drugi plan. Studio chce ponoć wykorzystać premierę nowej generacji konsol i to właśnie wyłącznie na nie wypuścić swoją przebojową produkcję. Pojawiają się również pogłoski, że Sony zadbało o czasową wyłączność Grand Theft Auto 6 na PlayStation 5, jednak wydaje się to mocno wątpliwe.

Kiedy możemy spodziewać się premiery GTA6? Gra może zostać ujawniona już na dniach, a jej debiut odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Jeśli te informacje się potwierdzą, to biorąc pod uwagę wszystkie tegoroczne premiery, rok 2020 przejdzie do historii gamingu.

Aktualne ceny w sklepach Grand Theft Auto 5 (GTA V) PS3 ~133 zł

źródło: gamesradar.com