GTA 6 zostanie zapowiedziane dopiero w przyszłym roku?

Jak wynika z najnowszych informacji, na oficjalną prezentacje GTA 6 będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Znany wśród społeczności gier Rockstar Games leakster - "markothemexicam", opublikował nowe informacje na temat GTA 6. Jak przyznaje sam autor, otrzymał je on od swojego przyjaciela, który pracuje dla Rockstara. Wynika z nich, że akcja gry przeniesie nas do, dobrze znanego fanom serii, Vice City. Dowiedzieliśmy się również, że zespół odpowiedzialny za produkcję opracował unikalny system pogodowy, który w znaczący sposób ma wpływać na świat gry i wszystkich zamieszkujących go NPC.

Markothemexicam zdradził również, że deweloper nie zamierza spieszyć się z produkcją tytułu. Jego oficjalna prezentacja odbędzie się najwcześniej w przyszłym roku. Wszystko to pokrywa się z ostatnimi plotkami na temat produkcji, według których w GTA 6 zagramy dopiero w 2022 - 2023 roku. Oznacz to też, że Rockstar definitywnie żegna się już z ósmą generacją konsol, a nowa odsłona Grand Theft Auto zadebiutuje na wyłączność PlayStation 5, Xbox Series X i PC.

Czy możemy wierzyć w powyższe doniesienia? Cóż, jak wiadomo, warto do takich informacji podchodzić z rezerwą, jednak markothemexicam wielokrotnie potwierdził już skuteczność swoich przewidywań. Warto przypomnieć, że jako pierwszy przewidział on remaster GTA Online na PlayStation 5, jak również z niezwykłą dokładnością wskazał datę debiutu nowej aktualizacji do trybu sieciowego GTA 5.

