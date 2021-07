GTA IV dostępne za półdarmo. Wyjątkowa okazja

Aktualnie GTA IV: The Complete Edition jest dostępne na platformie Steam w bardzo atrakcyjnej cenie.

Kompletne wydanie GTA IV jest aktualnie dostępne na platformie Steam w bardzo atrakcyjnej cenie. Za podstawową wersję wraz z dodatkami The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony zapłacimy jedynie 25,47 zł. Cena jest obniżona o 70 procent. Oferta jest ważna do 12 sierpnia.

GTA IV zostało wydane w 2008 roku. Fabuła opowiada historię obcokrajowca o nazwisku Nico Bellic, który przybywa do USA z Europy Wschodniej. To co zobaczył lekko odbiega od relacji jego kuzyna. Roman zostaje pierwszym zleceniodawcą Niko. Jako początkujący gangster będzie piął się po szczeblach kariery, próbując osiągnąć swój cel związany z wielkim bogactwem.

