GTA Online i Red Dead Online - Rockstar zapowiedział duże rozszerzenia do swoich gier

Studio Rockstar Games ujawniło dzisiaj, co czeka na graczy trybów sieciowych do GTA V i Red Dead Redemption 2.

GTA Online

Społeczność Red Dead Online na nową zawartość do gry czeka już ponad 7 miesięcy. Ostatnia duża aktualizacja do trybu sieciowego Red Dead Redemption 2 pojawiła się w grudniu. Od tamtej pory Rockstar milczał na temat nowej zawartości. W pewnym momencie, społeczność gry zaczęła podejrzewać, że deweloper postanowił "po cichu" wycofać się ze wsparcia dla tytułu i całe swoje zasoby przerzucić do faworyzowanego GTA Online. Ostatnio, w proteście przeciwko bierności Rockstar Games, gracze zaczęli przebierać swoje postacie za klauny.

Na szczęście, Rockstar nie porzucił społeczności Red Dead Online i już w najbliższy wtorek (28 lipca), do gry zawita nowa zawartość. W ramach aktualizacji otrzymamy do swojej dyspozycji zupełnie nową rolę (prawdopodobnie Trapera), nową przepustkę sezonową z wyjątkowymi nagrodami oraz mnóstwo zmian i usprawnień, które powstały w oparciu o opinie graczy.

W nadchodzących tygodniach narzekać nie będą mogli również sympatycy GTA Online. W ramach letniej aktualizacji do gry trafi nowa zawartość, która ma w znaczący sposób urozmaicić rozgrywkę w trybie sieciowym GTA V. Więcej szczegółów na jej temat mamy poznać niebawem. Rockstar zdradził również, że w tym roku zamierza wydać jeszcze jedno rozszerzenie do GTA Online, które jednocześnie ma być największym w jego historii. Zawierać będzie m.in. zupełnie nową lokalizację oraz zmodyfikowane napady.

