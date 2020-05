GTA Online - oszuści rujnują zabawę w produkcji Rockstar Games

GTA Online musi się mierzyć z kolejnymi kłopotami, serwery gry "zalewają" oszuści, którzy rujnują zabawę uczciwym graczom.

Ciężko jest być ostatnio graczem GTA Online, czyli sieciowego trybu do GTA 5. To właśnie ten niezwykle popularny moduł, sprawił w dużej mierze sprawił, że przy produkcji Rockstar, po siedmiu latach od premiery, wciąż bawią się miliony użytkowników. Niestety, Promocja Epic Games Store związana z GTA 5 solidnie uprzykrzyła życie wieloletnim sympatykom produkcji. Choć włodarze sklepu mieli dobre chęci, to przyczynili się do wielu kłopotów społeczności gry.

Już w dniu premiery, darmowej wersji GTA 5 w Epic Games Store, odnotowano problemy z serwerami firmy Rockstar. Kolejne dni nie przyniosły wielkiej poprawy. Jeszcze wczoraj tysiące użytkowników narzekało na trudności z dostaniem się na serwery gry. Choć sytuacja ta wydaje się już normować, to na graczy GTA Online spadła kolejna plaga - oszustów, którzy solidnie rujnują zabawę innym graczom.

Przy czym należy podkreślić, że cheaterzy z GTA V potrafią znacznie więcej, niż ich "koledzy" w innych grach. Dla przykładu, mogą oni zamykać graczy w klatkach czy niszczyć wszystko dookoła nich. Zdarzają się również sytuacje, w których postać użytkownika nagle padała martwa bez żadnej przyczyny. O wielkich mechach siejących spustoszenie nie wspominając. Co gorsza, oszuści mogą uzyskać również dostęp do kampanii dla jednego gracza i solidnie namieszać graczom, którzy nie chcą mieć z trybem GTA Online nic wspólnego.

Rockstar ewidentnie nie radzi sobie z nową plagą oszustów, z drugiej strony, ci są obecnie bezkarni. Po zbanowaniu konta z grą mogą najzwyczajniej założyć kolejne i pobrać grę z Epic Games Store. Miejmy nadzieję, że problem zmniejszy się po tym, jak GTA 5 przestanie być darmową produkcją.

źródło: vg247.com