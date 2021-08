GTA San Andreas z grafiką lepszą niż GTA 5? Nowe plotki na temat remasteru

Na początku tego roku w sieci pojawiły się plotki dotyczące ponownego wydania GTA 3, GTA San Andreas i GTA Vice City. Teraz, na forum GTA pojawił się użytkownik, który twierdzi, że trzy gry z serii Grand Theft Auto są odświeżone. Za produkcję ma odpowiadać zewnętrzna firma. Rolą Rockstara jest tylko pomoc przy jednym z projektów.

Zdaniem użytkownika, gry nie będą tylko remasterami. Możemy oczekiwać odnowionych wersji GTA 3, GTA San Andreas oraz GTA Vice City, w których grafika ma być lepsza niż w najnowszej odsłonie cyklu, GTA 5. Produkcje miałyby trafić na konsole nowej generacji.

Take Two powinno niebawem ogłosić trzy gry, które zostaną wydane do końca marca 2022 roku. Bardzo prawdopodobne, że chodzi właśnie o odnowioną trylogię ze świata Grand Theft Auto. Jeśli te pogłoski się nie spełnią, mówi się także o odświeżonych wersjach Red Dead Redemption oraz Bully. Pozostaje nam czekać na oficjalną zapowiedź.

"Three Unannounced" "new iterations of previously released titles" in TakeTwo document, possible Rockstar remasters could be on the way.



Potentially GTA Trilogy Vice City, San Andreas, GTA3 / maybe Red Dead Redemption, Bully remasters? #GTA #ViceCity #SanAndreas #RockstarGames pic.twitter.com/7Fc9Xk3kjt