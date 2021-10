GTA The Trilogy Definitive Edition - cena, premiera, wymagania. Wszystko, co wiemy

Sprawdź, co do tej pory wiadomo na temat GTA The Trilogy Definitive Edition.

GTA The Trilogy Definitive Edition - premiera, cena, lokalizacja

Rockstar ujawnił sporo nowych szczegółów dotyczących GTA The Trilogy Definitive Edition. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, cyfrowa wersja gry będzie dostępna od 11 listopada. GTA w pudełku kupimy od 7 grudnia 2021 roku.

Poznaliśmy także polską cenę. Za GTA The Trilogy Definitive Edition na PC, PS4 i Xbox One zapłacimy 269 zł. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie cena gry w wersji na konsole nowej generacji. Możemy się jednak spodziewać, że przekroczy ona 300 zł.

Polskich fanów ucieszy na pewno także to, że w GTA III, GTA Vice City i GTA San Andreas zagramy w naszym rodzimym języku.

GTA The Trilogy Definitive Edition - trailer

Twórcy udostępnili także oficjalny zwiastun GTA Trilogy Definitive Edition.

GTA The Trilogy Definitive Edition - wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesor: Intel Core i5-2700K lub AMD FX-6300

Intel Core i5-2700K lub AMD FX-6300 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 760 2 GB lub AMD Radeon R9 280 3 GB

Nvidia GeForce GTX 760 2 GB lub AMD Radeon R9 280 3 GB Miejsce na dysku: 45 GB

Rekomendowane wymagania

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesor: Intel Core i7-6600K lub AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-6600K lub AMD Ryzen 5 2600 Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 970 4 GB lub AMD Radeon RX 570 4 GB

Nvidia GeForce GTX 970 4 GB lub AMD Radeon RX 570 4 GB Miejsce na dysku: 45 GB

GTA The Trilogy Definitive Edition w Xbox Game Pass i PS Now

Po jednej części trylogii w ramach subskrypcji uzyskają także aktywni subskrybenci Xbox Game Pass oraz PlayStation Now. Użytkownicy usługi Microsoftu będą mieć od dnia premiery dostęp do GTA San Andreas, natomiast posiadacze PS Now zagrają w GTA III.

GTA The Trilogy Definitive Edition - Rockstar wprowadzi cenzurę?

Po publikacji najnowszego zwiastuna GTA The Trilogy Definitive Edition w sieci pojawiło się wiele głosów, że Rockstar może ocenzurować odświeżone wersje klasycznej trylogii. Użytkownik Reddita o nicku Chazza354 zauważył, że twórcy zmienili symbol na koszulce jednego z bohaterów. Do tej pory na jego piersi widoczna była flaga konfederacji. Teraz możemy zobaczyć czaszkę. Chazza354 podkreśla, że GTA było serią, która zawsze wyśmiewała poprawność polityczną. Czy zobaczymy w grze więcej ocenzurowanych i zmienionych elementów? Na to przyjdzie nam poczekać do premiery.

