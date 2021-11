GTA The Trilogy Definitive Edition z wielkimi problemami. Gracze są wściekli

GTA The Trilogy Definitive Edition wczoraj miało swoją premierę. Okazuje się, że nie był to udany start dla odświeżonych wersji klasyków od Rockstar.

Szczególnie duże problemy pojawiły się w przypadku wydania na PC. Na tej platformie gra jest dystrybuowana wyłącznie za pośrednictwem Rockstar Games Launcher, która została wyłączona. Jaki jest powód? Deweloper tłumaczy przerwę koniecznością wykonania prac konserwacyjnych.

Na rzeczy może być jednak coś więcej. Przerwa trwa już dobre kilkanaście godzin a GTA The Trilogy Definitive Edition zostało usunięte ze sklepu na PC.

Services for the Rockstar Games Launcher and supported titles are temporarily offline for maintenance. Services will return as soon as maintenance is completed.